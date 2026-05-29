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मदन राठौड़ को RLP कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले- ये ओछी मानसिकता

मदन राठौड़ का विरोध ( ETV Bharat )

कुचामनसिटी : जिले के कुचामनसिटी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. कुचामन सिटी में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के काफिले को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने लगे. अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस प्रशासन सकते में आ गया. इसके तुरंत बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजकर हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें मौके से खदेड़ दिया. पुलिस ने 9 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें कुचामन पुलिस थाना ले जाया गया है. ये बोले राठौड़ : इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ये ओछी मानसिकता वाला नेता हैं. हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ता और युवाओं को क्या संदेश देंगे? कुछ लोगों को भेज कर विरोध करवाया, मेरे खिलाफ नारेबाजी करवाई. यह अच्छे राजनेता बनने लायक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल मेरे पीठ पीछे गलत शब्दों का उपयोग करते हैं और जब सामने मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं. इससे ज्यादा शर्मनाक और राजनीति का हल्का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat)