आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले- राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस, राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं

चूरू: अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिल रहे हैं. इसी के तहत शनिवार देर शाम बेनीवाल चूरू के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

बेनीवाल ने बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस मरी हुई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके लीडर नहीं हैं. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही. अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता आहत है. उन्होंने चूरू को लेकर कहा कि चुरू एक कृषि प्रधान जिला है. रबी फसल की बुआई शुरू हो गई, मगर डीएपी नहीं है. सरकार किसानों को डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रही. बेनीवाल ने कहा कि एमएसपी पर खरीद करके किसानों को राहत देने की बात सरकार करती है, लेकिन राहत नहीं दे रही. नागौर और चूरू में बाजरा बहुतायत में होता है और एमएसपी के दायरे में आता है. इसके बावजूद उसकी खरीद नहीं की जा रही है.