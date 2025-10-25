ETV Bharat / state

आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले- राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस, राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं

आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर किसानों को डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं करने को लेकर हमला बोला है.

Nagaur MP Hanuman Beniwal
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिल रहे हैं. इसी के तहत शनिवार देर शाम बेनीवाल चूरू के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

बेनीवाल ने बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस मरी हुई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके लीडर नहीं हैं. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही. अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता आहत है. उन्होंने चूरू को लेकर कहा कि चुरू एक कृषि प्रधान जिला है. रबी फसल की बुआई शुरू हो गई, मगर डीएपी नहीं है. सरकार किसानों को डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रही. बेनीवाल ने कहा कि एमएसपी पर खरीद करके किसानों को राहत देने की बात सरकार करती है, लेकिन राहत नहीं दे रही. नागौर और चूरू में बाजरा बहुतायत में होता है और एमएसपी के दायरे में आता है. इसके बावजूद उसकी खरीद नहीं की जा रही है.

बेनीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: बेनीवाल ने की बीकानेर में बड़ी रैली की घोषणा, IPS तबादलों पर उठाए सवाल

बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शेखावाटी में बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज अवैध मादक पदार्थों के तस्करी की बात आती है, तो सामने आता है कि हरियाणा से चूरू जिले के रास्ते अवैध शराब की तस्करी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में और कई पुलिस अफसरों के संरक्षण में यह काम हो रहा है.

TAGGED:

BENIWAL TARGETS BJP IN RAJASTHAN
RLP FOUNDATION DAY ON OCT 29
HANUMAN BENIWAL ON RAHUL GANDHI
BENIWAL ON DRUGS SMUGGLING
HANUMAN BENIWAL TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कर देते हैं यह बड़ी गलती, जानें सही उपयोग कैसे करें?

छठ महापर्व : जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या और प्रात: कालीन अर्घ्य की डेट और टाइमिंग

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.