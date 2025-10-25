आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल बोले- राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस, राहुल गांधी मेरे लीडर नहीं
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर किसानों को डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं करने को लेकर हमला बोला है.
Published : October 25, 2025 at 8:55 PM IST
चूरू: अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिल रहे हैं. इसी के तहत शनिवार देर शाम बेनीवाल चूरू के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
बेनीवाल ने बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस मरी हुई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके लीडर नहीं हैं. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही. अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता आहत है. उन्होंने चूरू को लेकर कहा कि चुरू एक कृषि प्रधान जिला है. रबी फसल की बुआई शुरू हो गई, मगर डीएपी नहीं है. सरकार किसानों को डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रही. बेनीवाल ने कहा कि एमएसपी पर खरीद करके किसानों को राहत देने की बात सरकार करती है, लेकिन राहत नहीं दे रही. नागौर और चूरू में बाजरा बहुतायत में होता है और एमएसपी के दायरे में आता है. इसके बावजूद उसकी खरीद नहीं की जा रही है.
बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शेखावाटी में बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज अवैध मादक पदार्थों के तस्करी की बात आती है, तो सामने आता है कि हरियाणा से चूरू जिले के रास्ते अवैध शराब की तस्करी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में और कई पुलिस अफसरों के संरक्षण में यह काम हो रहा है.