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घड़साना में आंदोलन: बड़ी सभा की तैयारी...आएंगे बेनीवाल, आरपार के मूड में किसान, समर्थन में बाजार बंद

घड़साना मंडी में किसानों का धरना ( ETV Bharat Gharsana )

घड़साना (श्रीगंगानगर): अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर किसान आंदोलन शनिवार को 31वें दिन में पहुंच गया. 'खेत बचाओ-किसान बचाओ' संघर्ष समिति की अगुवाई में आंदोलन के बीच शनिवार देर शाम घड़साना धान मंडी में किसान सभा होगी. इसे नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे. इधर, किसानों ने इसे आरपार की लड़ाई बताया एवं लिखित समझौते की मांग दोहराई.