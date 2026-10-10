घड़साना में आंदोलन: बड़ी सभा की तैयारी...आएंगे बेनीवाल, आरपार के मूड में किसान, समर्थन में बाजार बंद
घड़साना के नई मंडी में सिंचाई के पानी समेत चार प्रमुख मांगों को लेकर काश्तकारों का धरना 31वें दिन भी रहा जारी.
Published : October 10, 2026 at 6:06 PM IST
घड़साना (श्रीगंगानगर): अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर किसान आंदोलन शनिवार को 31वें दिन में पहुंच गया. 'खेत बचाओ-किसान बचाओ' संघर्ष समिति की अगुवाई में आंदोलन के बीच शनिवार देर शाम घड़साना धान मंडी में किसान सभा होगी. इसे नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे. इधर, किसानों ने इसे आरपार की लड़ाई बताया एवं लिखित समझौते की मांग दोहराई.
18 सितंबर से पड़ाव: किसान नेता नरेंद्र मान ने बताया कि किसानों ने सिंचाई के पानी समेत चार सूत्री मांगों को लेकर 10 सितंबर को आंदोलन शुरू किया था. शुरुआती दौर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और प्रशासन के सामने समस्या रखी. समाधान नहीं होने पर 18 सितंबर से किसानों ने घड़साना उपखंड कार्यालय के सामने पड़ाव डाल दिया. इसके बाद आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया. किसानों ने प्रशासनिक काम ठप कर धरना जारी रखा. संघर्ष समिति की प्रशासन और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता हुईं, लेकिन मांगों पर अंतिम सहमति और लिखित समझौता नहीं हो सका.
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चार मांगों पर अड़े किसान: मान के अनुसार, किसानों की चार प्रमुख मांगों में अनूपगढ़ शाखा में छह माह का स्थायी रेगुलेशन लागू करना, चार में से दो समूहों को पर्याप्त सिंचाई पानी देना, संबंधित सिंचाई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवा बीमा क्लेम एवं उचित मुआवजा दिलाना है. किसानों का कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से बिजाई के समय परेशानी आ रही है. आगे फसल पकाई के दौरान भी संकट रहेगा. किसान चाहते हैं कि पानी के बंटवारे का ऐसा स्थायी समाधान हो कि हर बार सिंचाई पानी के लिए आंदोलन नहीं करना पड़े.
समाधान के आश्वासन मिले, लेकिन लिखित समझौते का इंतजार: किसानों एवं सरकारी प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बात हुई. शुक्रवार देर शाम भी घड़साना पंचायत समिति में वार्ता में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, निहालचंद मेघवाल और विधायक गुरवीर सिंह बराड़ आदि नेता शामिल हुए. किसान प्रतिनिधिमंडल ने रेगुलेशन में बदलाव, फसल खराबे के मुआवजे और बीमा क्लेम, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा अनूपगढ़ शाखा में स्थायी जल प्रबंधन जैसे मुद्दे उठाए. किसान नेता नरेंद्र मान ने वार्ता को सकारात्मक बताया एवं कहा, सरकारी प्रतिनिधियों ने एक-दो दिन में समाधान की दिशा में पहल का आश्वासन दिया है. हालांकि, किसान लिखित समझौता चाहते हैं.
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बेनीवाल के दौरे से पहले बढ़ी हलचल: इधर, नागौर सांसद बेनीवाल ने घड़साना पहुंचने की बात कही. किसान प्रतिनिधि उन्हें आंदोलन की स्थिति और मांगों से अवगत करा चुके हैं. बेनीवाल के शनिवार को घड़साना धान मंडी में सभा में शामिल होने का कार्यक्रम है. उनके आगमन से पहले भाजपा नेताओं ने भी किसान प्रतिनिधियों से बात की. हालांकि, संघर्ष समिति लगातार आंदोलन को गैर-राजनीतिक स्वरूप में चलाने की बात कहती रही है.
रातभर लंगर की व्यवस्था: शनिवार की किसान सभा को लेकर आसपास के गांवों से लोग पहुंचने लगे. किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के साथ घड़साना धान मंडी आ रहे हैं. सभा में आने वालों के लिए चाय, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की गई है. आयोजकों की ओर से रातभर लंगर चलाने की तैयारी है. आंदोलन के समर्थन में घड़साना के बाजार बंद रखे गए. इससे पहले रावला, खाजूवाला और 365 हेड सहित आसपास भी बंद का आह्वान किया गया था.
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सभा के लिए 550 जवान तैनात: सभा में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना को देखते पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. घड़साना में तीन बटालियन लगाई गई. कुल करीब 550 जवान तैनात किए हैं. इस बीच, किसान नेता नरेंद्र मान ने कहा है कि आंदोलन को 31 दिन हो चुके हैं. किसान अब मांगों पर ठोस निर्णय चाहते हैं. केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सिंचाई के पानी की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्णय और लिखित सहमति जरूरी है. आज की सभा में किसानों की मांगों, अब तक हुई वार्ताओं और आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर चर्चा होने की संभावना है.
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