पायलट के न पहुंचने से लेट हुई इंडिगो की उड़ान, RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने जताई कड़ी नाराजगी
अपनी हवाई उड़ान में देरी के बाद नागौर सांसद ने सोशल मीडिया पर तीखे सवाल पूछे.
Published : August 8, 2026 at 8:58 AM IST
जयपुर : नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में देरी को लेकर नाराजगी जताई है. बेनीवाल के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6131 को सुबह 8:20 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी. बेनीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को लेकर हवाई सेवा में यात्रियों के समय और सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि आम यात्रियों से समय की पाबंदी और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन एयरलाइन की ओर से होने वाली देरी के लिए जवाबदेही तय होती दिखाई नहीं देती.
यात्री सुविधा को लेकर पूछा सवाल : सांसद ने सवाल उठाया कि यदि कोई यात्री किसी वजह से एक घंटे देर से एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या उसके लिए फ्लाइट को एक घंटे तक रोका जा सकता है? उन्होंने कहा कि जब आम यात्री के देर से पहुंचने पर विमान उसका इंतजार नहीं करता, तो फिर यात्रियों को एयरलाइन की अव्यवस्था के कारण घंटों इंतजार क्यों करना पड़ता है.
आज मुझे दिल्ली से जयपुर आना था, दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6131 पायलट के नहीं आने के कारण उड़ान नहीं भर सकी,जिस फ्लाइट को 08:20 बजे दिल्ली— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) August 7, 2026
से जयपुर के लिए उड़ान भरनी थी, वो अभी तक दिल्ली से उड़ान नहीं भर सकी ,क्या यही है मोदी जी का “नया भारत”, जहाँ आम…
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क्या यही है नया भारत ? : हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सवाल किया कि "क्या यही है मोदी जी का नया भारत, जहां आम यात्री की कोई कीमत नहीं ?" उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न मंचों पर विश्वस्तरीय सुविधाओं और आधुनिक विमानन व्यवस्था के दावे करती है, लेकिन यात्रियों को समय, सम्मान और जवाबदेही के स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बेनीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी से अनुशासन की उम्मीद की जाती है, लेकिन व्यवस्था की लापरवाही पर जवाबदेही तय नहीं होती. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की.
नागरिक उड्डयन मंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग : सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल किया कि क्या वह इंडिगो की इस कथित लापरवाही की जवाबदेही तय करेंगे. उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का समय भी महत्वपूर्ण है और एयरलाइंस को निर्धारित समय पर उड़ानों के संचालन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. बेनीवाल की इस ताजा शिकायत ने एक बार फिर एयरलाइंस की समयबद्धता, यात्रियों के अधिकार और विमानन सेवाओं में जवाबदेही के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है.
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