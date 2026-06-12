काला झंडा प्रकरण में रामनिवास पोषक को जमानत, पिता ने कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक की शिकायत
रामनिवास पोषक ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
Published : June 12, 2026 at 10:56 PM IST
कुचामन सिटी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने के चर्चित प्रकरण में आरोपी बनाए गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) नेता रामनिवास पोषक को जमानत मिलने के बाद घर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पोषक ने प्रदेश सरकार, पुलिस–प्रशासन और पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए.
'गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला': शुक्रवार देर शाम को मीडिया से बातचीत में पोषक ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान हैं. किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से चिंतित हैं. आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनता की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि वे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याओं, नीट पेपर लीक और अन्य जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछने पहुंचे थे, लेकिन संवाद के बजाय गिरफ्तारी का रास्ता अपनाया गया. पोषक ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया.
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14 दिनों में छह मुकदमे दर्ज करने का आरोप: रामनिवास पोषक ने दावा किया कि मात्र 14 दिनों के भीतर उनके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए गए. उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायालयों से राहत मिलने के बाद वे पुनः जनता के बीच लौटे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएलपी कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उन्हें अपराधियों की तरह पेश किया गया. वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के मामलों में कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया.
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भेजी शिकायत: दूसरी ओर रामनिवास पोषक के पिता प्रभुराम पोषक ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकपाल ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, डीडवाना-कुचामन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला कलेक्टर सहित विभिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं को शिकायत पत्र भेजा है. शिकायत में रामनिवास पोषक की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत के संवैधानिक अधिकार में बाधा उत्पन्न करने, राजनीतिक दबाव में पुलिस शक्ति के दुरुपयोग, मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन तथा न्यायालयी अभिलेखों में एफआईआर को अनुपलब्ध रखने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
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निष्पक्ष जांच और हस्तक्षेप की मांग: प्रभुराम पोषक ने शिकायत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, मानवाधिकार आयोग तथा संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने तथा न्याय की गरिमा बनाए रखने की मांग की है.