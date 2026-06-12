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काला झंडा प्रकरण में रामनिवास पोषक को जमानत, पिता ने कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक की शिकायत

कुचामन सिटी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने के चर्चित प्रकरण में आरोपी बनाए गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) नेता रामनिवास पोषक को जमानत मिलने के बाद घर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पोषक ने प्रदेश सरकार, पुलिस–प्रशासन और पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए.

'गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला': शुक्रवार देर शाम को मीडिया से बातचीत में पोषक ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान हैं. किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से चिंतित हैं. आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनता की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि वे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याओं, नीट पेपर लीक और अन्य जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछने पहुंचे थे, लेकिन संवाद के बजाय गिरफ्तारी का रास्ता अपनाया गया. पोषक ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया.

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14 दिनों में छह मुकदमे दर्ज करने का आरोप: रामनिवास पोषक ने दावा किया कि मात्र 14 दिनों के भीतर उनके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए गए. उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायालयों से राहत मिलने के बाद वे पुनः जनता के बीच लौटे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएलपी कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उन्हें अपराधियों की तरह पेश किया गया. वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के मामलों में कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया.