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झुंझुनू में चुनावी रंजिश में मारपीट, एक की मौत के बाद गांव में तनाव, हत्या का मामला दर्ज

मृतक युवक, और पोस्टमार्टम हाउस के मौजूद लोग ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कैरू गांव में चुनावी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस मामले को लेकर नवलगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. वहीं मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.