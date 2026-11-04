झुंझुनू में चुनावी रंजिश में मारपीट, एक की मौत के बाद गांव में तनाव, हत्या का मामला दर्ज
नवलगढ़ क्षेत्र में चुनावी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है.
Published : November 4, 2026 at 7:51 PM IST
झुंझुनू: जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कैरू गांव में चुनावी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस मामले को लेकर नवलगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. वहीं मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
RLP चुनाव प्रभारी ने दर्ज कराया हत्या का मामला: नवलगढ़ थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि कैरू गांव के 'मीलों के बास' निवासी नेमीचंद ने इस संबंध में नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है. नेमीचंद आरएलपी के नवलगढ़ और गोठड़ा पंचायत चुनाव प्रभारी हैं. परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में निर्दलीय प्रत्याशी सहित 4-5 अन्य लोगों पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
हमले में भाई शीशपाल की गई जान: दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, चुनावी रंजिश और विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने नेमीचंद के साथ मारपीट की थी. इस दौरान बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी और भाई शीशपाल के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. घटना के बाद नेमीचंद के भाई शीशपाल की मौत हो गई. भाई की मौत के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया और परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की असली वजह: थानाधिकारी अजय सिंह ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियाँ जोड़ने में जुटी है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहले भी दिल से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री रही है. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. आरोपों की सत्यता और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल जारी है.
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