बेनीवाल की एंट्री ने छेड़ी चर्चा, पंचायत चुनाव में दिख सकते हैं नए समीकरण
बीकानेर में RLP का सातवां स्थापना दिवस मानने के बाद यहां के राजनीतिक परिदृश्य में कई चर्चाएं तेज हो गई हैं. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : October 31, 2025 at 6:53 PM IST
बीकानेर: प्रदेश में तीसरी पार्टी के रूप में पिछले 7 सालों से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना मुकाम बनाने की तलाश में जुटी हुई है. कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में राजस्थान में अब आरएलपी ऐसी पार्टी है जो लंबे समय तक तीसरी पार्टी के रूप में मैदान में है. हालांकि, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में आरएलपी का कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन से हनुमान बेनीवाल सांसद हैं. वहीं, पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही तीन सीटों पर विधायक और नागौर से गठबंधन से सांसद रहने के चलते RLP की सक्रियता रही.
विस्तार में बीकानेर : हालांकि, कहने को तो हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में पार्टी के आयोजन करने को लेकर भले ही से सामान्य कार्यकर्ताओं की मांग पर बताया, लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल बीकानेर को लेकर सक्रिय हो रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वे बीकानेर में पार्टी के लिए
जमीन तैयार कर रहे हैं. पहले से ही बीकानेर में आरएलपी का संगठन है और जिले की कोलायत विधानसभा सीट पर आरएलपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर कुछ हद तक परिणाम को भी प्रभावित किया.
भविष्य की राह : पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन के बाद बीकानेर जिले में किसान वर्ग में मजबूत नेता की कमी हो गई है. ऐसे में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कि यहां एंट्री ने इस चर्चा को जन्म दे दिया है कि अब बीकानेर में बेनीवाल उस जगह को भरने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, बेनीवाल ने साफ किया कि वह लगातार बीकानेर में पहले भी सक्रिय रहे हैं और अब कोई नई बात नहीं है.
पंचायत चुनाव में होगा लिटमस टेस्ट : बीकानेर में आयोजित पार्टी की महारैली के दौरान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि उनका दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा, लेकिन राजस्थान में पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी. 2028 से पहले पंचायत राज के चुनाव में दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बीकानेर में भी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं. ऐसे में आने वाला पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले खुद आरएलपी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा.
कांग्रेस और भाजपा की भी नजरें : उधर हनुमान बेनीवाल की बीकानेर में दमदार एंट्री के बाद कांग्रेस और भाजपा की खेमे में भी खलबली है. आने वाले पंचायत राज चुनाव में टिकट के बंटवारे में असंतुष्ट नेताओं को बेनीवाल एक विकल्प के तौर अपनी तरफ साथ सकते हैं. वहीं, बदली परिस्थितियों में दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए अब आरएलपी एक विकल्प के तौर पर भी हो गई है.
मायने क्या ? दोनों पार्टियों को इस बात का भी डर है कि आरएलपी का चुनाव में परिणाम कैसा रहता है, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए RLP चुनाव परिणाम को कई जगह पर प्रभावित करने की भूमिका में भी होगी तो दोनों पार्टियों के लिए समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएंगे.
5 सीटों पर सीधा असर : बीकानेर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की पांच सीटों हैं, जहां पहले भी आरएलपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त और अब की परिस्थितियों में अंतर है. ऐसे में पंचायत राज चुनाव में अकेले मैदान उतरने की घोषणा के बाद यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले खुद बेनीवाल भी पंचायत चुनाव के बहाने लोगों के मूड को भांपने की कोशिश करेंगे.
78 सीट पर उतारे प्रत्याशी : वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य कहते हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की RLP एक बड़ी ताकत के रूप होती नजर आ रही है. वह कहते हैं कि बीकानेर संभाग और बीकानेर जिले में जाट राजनीति का एक बड़ा केंद्र रामेश्वर डूडी के ईद गिर्द ही था और अब उसकी पूर्ति हनुमान बेनीवाल करने का प्रयास कर रहे हैं. जिस तरह से उनकी सक्रियता यहां दिखाई दी है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में आरएलपी बीकानेर में दोनों ही दलों के लिए चुनौती बनेगी.
2023 का परिणाम एक नजर में : बीकानेर संभाग की 4 सीट सुजानगढ़, बीकानेर पूर्व, श्रीकोलायत और पीलीबंगा पर RLP के उम्मीदवार तीसरे नंबर रहे थे. बीकानेर पूर्व में 3696, कोलायत में 27854, खाजूवाला में 2421, श्रीडूंगरगढ़ में 3478, चूरू में 849, सुजानगढ़ में 19,438, तारानगर में 686, पीलीबंगा में 10,525, नोहर में 1,396, रायसिंहनगर में 944, अनूपगढ़ में 1,609 प्राप्त किए थे. श्रीकोलायत में विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने 32,933 वोट से जीत हासिल की थी, जबकि RLP को वहां 27,854 वोट प्राप्त हुए थे.