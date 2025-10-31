ETV Bharat / state

बेनीवाल की एंट्री ने छेड़ी चर्चा, पंचायत चुनाव में दिख सकते हैं नए समीकरण

आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: प्रदेश में तीसरी पार्टी के रूप में पिछले 7 सालों से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना मुकाम बनाने की तलाश में जुटी हुई है. कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में राजस्थान में अब आरएलपी ऐसी पार्टी है जो लंबे समय तक तीसरी पार्टी के रूप में मैदान में है. हालांकि, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में आरएलपी का कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन से हनुमान बेनीवाल सांसद हैं. वहीं, पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही तीन सीटों पर विधायक और नागौर से गठबंधन से सांसद रहने के चलते RLP की सक्रियता रही. विस्तार में बीकानेर : हालांकि, कहने को तो हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में पार्टी के आयोजन करने को लेकर भले ही से सामान्य कार्यकर्ताओं की मांग पर बताया, लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल बीकानेर को लेकर सक्रिय हो रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वे बीकानेर में पार्टी के लिए

जमीन तैयार कर रहे हैं. पहले से ही बीकानेर में आरएलपी का संगठन है और जिले की कोलायत विधानसभा सीट पर आरएलपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर कुछ हद तक परिणाम को भी प्रभावित किया. भविष्य की राह : पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन के बाद बीकानेर जिले में किसान वर्ग में मजबूत नेता की कमी हो गई है. ऐसे में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कि यहां एंट्री ने इस चर्चा को जन्म दे दिया है कि अब बीकानेर में बेनीवाल उस जगह को भरने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, बेनीवाल ने साफ किया कि वह लगातार बीकानेर में पहले भी सक्रिय रहे हैं और अब कोई नई बात नहीं है. पंचायत चुनाव में होगा लिटमस टेस्ट : बीकानेर में आयोजित पार्टी की महारैली के दौरान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि उनका दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा, लेकिन राजस्थान में पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी. 2028 से पहले पंचायत राज के चुनाव में दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बीकानेर में भी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं. ऐसे में आने वाला पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले खुद आरएलपी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा. पढ़ें : हनुमान बेनीवाल बोले, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण, ओबीसी का बढ़ाया जाए हिस्सा