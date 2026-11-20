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नागौर, डीडवाना–कुचामन में उभरी आरएलपी, बेनीवाल बोले, '800 पर चुनाव लड़वाते, 500 से ज्यादा सीटें जीतते'

आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर/डीडवाना–कुचामन : जिला परिषद चुनाव 2026 के परिणामों ने नागौर की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद की 37 सीटों में से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है. इस जीत के साथ ही नागौर में पहली बार RLP का जिला प्रमुख बनना तय हो गया है. वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 7 सीटों पर जीत मिली है. चुनाव परिणामों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका दिया है. वहीं, डीडवाना कुचामन जिला परिषद की 35 सीटों में कांग्रेस ने 14, भाजपा ने 12 और आरएलपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. पार्टी की जीत को लेकर सुप्रीमो हनुमान बेनीलाल ने कहा कि अगर समय मिलता, तो वे 800 सीटों पर चुनाव लड़वाते और 500 से ज्यादा सीटों पर जीतते.