नागौर, डीडवाना–कुचामन में उभरी आरएलपी, बेनीवाल बोले, '800 पर चुनाव लड़वाते, 500 से ज्यादा सीटें जीतते'
बेनीवाल ने प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि बिना साधन-संसाधनों के जनता ने तीसरी पार्टी को समर्थन दिया है.
Published : November 20, 2026 at 6:52 PM IST
नागौर/डीडवाना–कुचामन : जिला परिषद चुनाव 2026 के परिणामों ने नागौर की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद की 37 सीटों में से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है. इस जीत के साथ ही नागौर में पहली बार RLP का जिला प्रमुख बनना तय हो गया है. वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 7 सीटों पर जीत मिली है. चुनाव परिणामों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका दिया है. वहीं, डीडवाना कुचामन जिला परिषद की 35 सीटों में कांग्रेस ने 14, भाजपा ने 12 और आरएलपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. पार्टी की जीत को लेकर सुप्रीमो हनुमान बेनीलाल ने कहा कि अगर समय मिलता, तो वे 800 सीटों पर चुनाव लड़वाते और 500 से ज्यादा सीटों पर जीतते.
चुनाव परिणामों के बाद RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए एक महीना और मिल जाता, तो वे 800 सीटों पर चुनाव लड़वाते और पार्टी को 500 से ज्यादा सीटें मिलतीं. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस साफ हो गई है. बेनीवाल ने इस चुनाव को राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि बिना साधन और संसाधनों के भी जनता ने तीसरी पार्टी को समर्थन दिया है. सर्वसमाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद बना रहा है. उन्होंने जयपुर के सांगानेर का जिक्र करते हुए वहां भी RLP को बहुमत मिलने का दावा किया.
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डीडवाना कुचामन में आरएलपी ने 'फंसाई टांग' : डीडवाना कुचामन जिले में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों प्रमुख दलों के सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं. जिला परिषद की 35 सीटों में कांग्रेस ने 14, भाजपा ने 12 और आरएलपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 18 से दूर रह गई. भाजपा भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई. ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला अब आरएलपी के रुख पर निर्भर करता नजर आ रहा है.
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पंचायत समिति में भी आरएलपी की 'घुसपैठ' : पंचायत समिति चुनावों में भी आरएलपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. मकराना और इटावा बामणिया पंचायत समितियों में पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जिससे यहां आरएलपी के बोर्ड बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है. वहीं डीडवाना, कुचामन, परबतसर, नावां और पीलवा पंचायत समितियों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. ऐसे में इन पांचों पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिए आरएलपी की भूमिका निर्णायक रहने वाली है. वहीं लाडनूं में भाजपा और मौलासर में कांग्रेस का बोर्ड बनने की संभावना है. हालांकि यहां भी बहुमत जुटाने के लिए निर्दलीयों या आरएलपी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है.
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