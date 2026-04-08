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रालोपा प्रमुख बेनीवाल का कांग्रेस व भाजपा पर बड़ा हमला, बोले-चोर चोर मौसेरे भाई

बेनीवाल का आरोप,भाजपा ने कांग्रेस शासन में हुए बड़े घोटालों में बड़े आरोपी पर कार्रवाई नहीं की. उपचुनावों में दोनों के बीच राजनीतिक समझौते हुए.

Hanuman Beniwal speaking to the media in Bharatpur.
भरतपुर में मीडिया से बात करते हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 12:12 PM IST

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भरतपुर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर एक साथ तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा दोनों चोर-चोर मौसेरे भाई की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा भी उन्हीं रास्तों पर चल रही है, जिन पर पहले कांग्रेस चलती रही. इससे भ्रष्टाचार, अवैध खनन और भर्ती घोटालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है.

नागौर सांसद एवं रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, इसके बावजूद पूर्वी राजस्थान अपराध में नंबर एक बना है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में जिस अवैध खनन को भाजपा मुद्दा बनाती थी. वहीं, अब भाजपा राज में भरतपुर, अलवर और डीग में चरम पर है. अरावली पर्वतमाला को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसमें सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है.

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उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब कुछ होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. इसके पीछे का कारण वही बता सकते हैं. बेनीवाल ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया. बेनीवाल ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस शासन के दौरान हुए बड़े घोटालों में किसी बड़े आरोपी पर कार्रवाई नहीं की. उन्होंने दावा किया कि उपचुनावों के दौरान राजनीतिक समझौते हुए. इसके चलते कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारे और कई सीटों पर उसकी जमानत तक जब्त हो गई. उन्होंने इसे दोनों दलों की मिलीभगत करार दिया.

पूर्ववर्ती की गड़बड़ी दोहरा रही भजनलाल सरकार: आरएलपी प्रमुख ने कहा, उनकी पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है. हर मुद्दे पर सड़क से सदन तक लड़ती रही है. उन्होंने भरतपुर-धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग दोहराई और आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण देने की बात कही. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बेनीवाल बोले, उस समय जो गड़बड़ियां हुईं, अब वही स्थिति वर्तमान सरकार में भी देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशासनिक मामलों में कमजोर हैं और बार-बार बयान बदलते हैं.

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जानबूझकर टाल रहे पंचायत चुनाव: उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर पंचायती राज और निकाय चुनाव टाल रही है. उसे अपनी स्थिति कमजोर लग रही है. उन्होंने संभावना जताई कि मई के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं. एसआई भर्ती घोटाले पर बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के आंदोलन के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की, लेकिन भाजपा इसका श्रेय ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने अपील नहीं करने की बात कही, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया. हाल में आए फैसले में डिवीजन बेंच की ओर से आरपीएससी के पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक के निर्देश को उन्होंने अपने संघर्ष का परिणाम बताया. उन्होंने राज्य सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं.

अग्निवीर का विरोध करेगी रालोपा:बेनीवाल ने चेताया कि आरएलपी आने वाले दिनों में अग्निवीर योजना सहित अन्य मुद्दों पर बड़े आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर दिल्ली का घेराव भी किया जाएगा. इतिहास और सामाजिक सम्मान के मुद्दे पर बेनीवाल बोले, महाराजा सूरजमल को देश में वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं. उन्होंने मांग की कि दिल्ली, चेन्नई सहित देश के बड़े शहरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं.

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