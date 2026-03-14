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उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर NDA का शक्ति प्रदर्शन, डिनर डिप्लोमेसी के सहारे दिया जीत का संदेश

उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा की सीट पर अपनी जीत के लिए डिनर डिप्लोमेसी का सहारे अपने आवास पर एनडीए नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया-

उपेंद्र कुशवाहा की डिनर डिप्लोमेसी
उपेंद्र कुशवाहा की डिनर डिप्लोमेसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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पटना : विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्यसभा चुनाव के लिए आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहा है. एनडीए के पास राज्यसभा के चार सीटों के लिए पर्याप्त बहुमत है, लेकिन पांचवें सीट के लिए महागठबंधन से आर-पार की लड़ाई है.

उपेंद्र कुशवाहा की डिनर डिप्लोमेसी : उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर राज्यसभा जाने की जुगत में हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार भी बनाया है. एनडीए की ओर से लगातार डिनर डिप्लोमेसी का सहारा लिया जा रहा है. उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया. डिनर में तमाम एनडीए नेताओं को आमंत्रित किया गया था.

उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर NDA का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हुए शामिल : उपेंद्र कुशवाहा किसी भी सूरत में राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है. एनडीए का समर्थन भी उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है. उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सरीखे नेता शामिल हुए.

विधायकों की तैयार की गई सूची : उपेंद्र कुशवाहा के भोज में एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल दिखे. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन समेत पार्टी के तमाम विधायक डिनर में शामिल हुए. उपेंद्र कुशवाहा के भोज में कौन-कौन से विधायक मौजूद रहे इसकी सूची भी तैयार की गई.

मंत्री श्रवण कुमार
मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

'वोट किया तो विधायक तोड़ लेगी आरजेडी' : जदायू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि- ''एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है. हम सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं. हमारे पांचों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जितने जा रहे हैं. एक बार राष्ट्रीय जनता दल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों को तोड़ा था, फिर अगर वोट करेंगे तो उनके विधायकों को आरजेडी तोड़ लेगी.''

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी (ETV Bharat)

'सभी पांचों सीट जीतेंगे'-LJPR : लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि- ''कहीं कोई नाराजगी का कोई सवाल नहीं है. एनडीए पूरी तरह एकजुट है. हमारे नेता ने कह दिया है कि एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवार को जीत दिलाना है. हम पांचों सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं.''

मंत्री संतोष सुमन
मंत्री संतोष सुमन (ETV Bharat)

'हमारे पास संख्याबल' : हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि- ''राज्यसभा चुनाव में एनडीए मजबूत स्थिति में है. हम सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं. दूसरे दल (AIMIM) के विधायक क्या करेंगे यह मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पास संख्या बल है और हम जीतने जा रहे हैं.''

विधायक माधव आनंद
RLM विधायक माधव आनंद (ETV Bharat)

'हमारे नेता जीतेंगे राज्यसभा चुनाव' : राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और विधायक माधव आनंद ने कहा कि- ''एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी. हम लोगों ने एनडीए के तमाम विधायकों को भोज दिया है. उनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं. हम सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे.''

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