RLM विधायक रामेश्वर महतो ने पोस्ट कर उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ाई

पटना : उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर पार्टी नेतृत्व की मुश्किल बढ़ा दी है. रामेश्वर महतो सीतामढ़ी के बाजपट्टी से विधायक हैं. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया है कि, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है.

''जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता. आज का नागरिक जागरुक है और वह हर कदम हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है.''- रामेश्वर महतो, विधायक, आरएलएम

बेटे को बनाया मंत्री तो नाराज हुए नेता : दरअसल, जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है तब से पार्टी में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सभी इकाई को भंग भी कर दिया है. उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश, जो ना किसी सदन के सदस्य हैं उन्हें मंत्री बनाया है. उसके बाद से ही उन पर विपक्ष के लोग भी निशाना साध रहे हैं और अब विधायकों में भी नाराजगी साफ दिख रही है.

'परिवार का मामला परिवार में ही रहे' : रामेश्वर महतो के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने बयान भी दिया है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मैंने ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन जो लोग भी परिवार और व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर कर रहे हैं, मेरा मानना है कि परिवार का मामला परिवार में ही रहे. यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे परिवार में ही सुलझा लिया जाए.