RLM विधायक रामेश्वर महतो ने पोस्ट कर उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ाई

बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है. इसी बीच एक पोस्ट ने खलबली मचा दी है. पढ़ें खबर

RAMESHWAR MAHATO
RLM विधायक रामेश्वर महतो (सौ. रामेश्वर महतो X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 4:26 PM IST

3 Min Read
पटना : उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर पार्टी नेतृत्व की मुश्किल बढ़ा दी है. रामेश्वर महतो सीतामढ़ी के बाजपट्टी से विधायक हैं. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया है कि, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है.

''जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता. आज का नागरिक जागरुक है और वह हर कदम हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है.''- रामेश्वर महतो, विधायक, आरएलएम

बेटे को बनाया मंत्री तो नाराज हुए नेता : दरअसल, जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है तब से पार्टी में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सभी इकाई को भंग भी कर दिया है. उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश, जो ना किसी सदन के सदस्य हैं उन्हें मंत्री बनाया है. उसके बाद से ही उन पर विपक्ष के लोग भी निशाना साध रहे हैं और अब विधायकों में भी नाराजगी साफ दिख रही है.

'परिवार का मामला परिवार में ही रहे' : रामेश्वर महतो के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने बयान भी दिया है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मैंने ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन जो लोग भी परिवार और व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर कर रहे हैं, मेरा मानना है कि परिवार का मामला परिवार में ही रहे. यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे परिवार में ही सुलझा लिया जाए.

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

'शीर्ष नेतृत्व की तरफ निशाना' : राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि वैसे तो रामेश्वर महतो ने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन उनका निशाना शीर्ष नेतृत्व की तरफ है. फिलहाल रामेश्वर महतो दिल्ली में हैं. फोन पर जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो फोन नहीं उठा रहे हैं.

कौन हैं रामेश्वर महतो? : रामेश्वर महतो पहले जदयू के एमएलसी हुआ करते थे. वहां भी काफी विवादों में रहे. मंत्री अशोक चौधरी से विवाद किसी से छिपा नहीं है. रामेश्वर महतो जदयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव में उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया था. सीतामढ़ी के बाजपट्टी से 40 हजार से अधिक वोटों से राजद के मुकेश यादव को उन्होंने हराया है.

4 सीटों पर मिली है जीत : विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए की ओर से 6 सीटें मिली थी. जिसमें से चार सीट पर जीत मिली है. उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से चुनाव जीती हैं, वहीं रामेश्वर महतो सीतामढ़ी के बाजपट्टी से चुनाव जीते हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव जीतने वाले चारों विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया.

