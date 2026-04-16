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क्या बिहार के 'सम्राट राज' में शराबबंदी खत्म होगी? RLM विधायक बोले- समीक्षा तो जरूरी है

पटना : बिहार में नई सरकार बनते ही शराबबंदी खत्म करने की मांग उठी है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शराबबंदी समाप्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मुद्दे की समीक्षा करें.

पुरानी बातों का किया जिक्र : विधायक माधव आनंद ने पत्रकारों से कहा कि आपको याद होगा जब विधानसभा का सत्र चल रहा था. उस समय मैंने बड़ी गंभीरता से, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष कहा था कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए.

''बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि नीतीश कुमार के समक्ष किसी विधायक की हिम्मत हो कि शराबबंदी पर बात कर ले और वह मैंने साहस दिखाने का काम किया था. जब मैं सदन में बोला और सदन से बाहर आया तो आप लोगों ने भी यह सवाल मुझसे पूछा और मैंने उस समय भी कहा था कि मैं गंभीर वहां भी था और आप लोगों के समक्ष भी उतना ही गंभीर हूं.''- माधव आनंद, विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

CM से मुलाकात की तस्वीर साझा की : माधव आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उनसे आत्मीय मुलाकात के दौरान बिहार के विकास, सुशासन एवं जनकल्याण को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक नया इतिहास रचेगा.

2016 से शराबबंदी : दरअसल, साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. वो बात अलग है कि शराब तस्कर इस बंदी का भरपूर फायदा उठाते हैं. विपक्ष का कहना है कि पैरलल इकोनॉमी चल रही है. कई बार इस शराबबंदी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है. जहरीली शराब से अबतक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं.