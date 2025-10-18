उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने भरा पर्चा, नामांकन के बाद बोलीं स्नेहलता- सासाराम का विकास मेरी प्राथमिकता
आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने आज नामांकन किया है. इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि जीतने के बाद क्या करेंगी?
Published : October 18, 2025 at 5:02 PM IST
सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दाव खेला है. उन्होंने इस बार अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है. स्नेहलता ने आज पर्चा भी दाखिल कर दिया है. इस दौरान कुशवाहा भी मौजूद थे.
स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम में भरा पर्चा: आरएलएम प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया है. एसडीएम आशुतोष रंजन के कार्यालय में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया. नोमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आईं हैं. वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्नेहलता को इलाके में भरपूर समर्थन मिलेगा और बड़े अंतर से जीत होगी.
"नामांकन के बाद सासाराम की जनता से आशीर्वाद मांगने आए हैं. इस चुनाव मेरे लिए तो विकास ही मुद्दा रहेगा. क्षेत्र के विकास पर ही हमारा फोकस रहेगा." - स्नेहलता कुशवाहा, आरएलएम कैंडिडेट, सासाराम विधानसभा क्षेत्र
क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा?: इस दौरान आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. वहीं पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को बाहरी बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं कह रहा है. सासाराम विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे साथ है.
"कौन कह रहा है? जनता नहीं कह रही है, बस कुछ लोग इधर-उधर वाले कह रहे हैं. जनता मालिक होती है. जनता के नजर में जो सही है, वही सही है."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
2020 चुनाव का परिणाम: इस सीट पर 2020 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार गुप्ता ने जेडीयू के अशोक कुमार को 26423 वोटों से हराया था. राजेश को 83303 वोट मिले थे, जबकि अशोक को 56880 मत प्राप्त हुए थे. इससे पहले 2015 के टिकट पर आरजेडी के अशोक कुमार ने बीजेपी के जवाहर प्रसाद को 19612 वोटों से मात दी थी.
सासाराम का सामाजिक समीकरण: सासाराम विधानसभा सीट पर कुशवाहा, राजपूत, यादव, ब्राह्मण और दलित समुदायों की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है. खासकर कुशवाहा वोट बैंक इस क्षेत्र में खासा अहमियत रखता है. यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को उतारकर कोइरी वोटबैंक को साधने की कोशिश की है.
ये भी पढ़ें: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की RLM की फाइनल लिस्ट, पूर्व MLC समेत 2 उम्मीदवारों की घोषणा