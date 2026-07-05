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'बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी RLJP..' प्रिंस पासवान की घोषणा

रामविलास पासवान की जयंती: प्रिंस पासवान ने ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहीं. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में भी उनकी जयंती मनाई गई. मौके पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस कुमार और चंदन सिंह सहित कई नेताओं ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

भारत रत्न देने की मांग: मौके पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास पासवान जिंदगी भर संघर्ष करते रहे. वे गरीबों, दलितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए काम करते रहे. उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करेंगे कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए.

दोनों गुटों में जयंती की धूम: पूर्व सांसद प्रिंस कुमार ने कहा कि आज हमारे भगवान की जयंती है. हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर इसे मनाया है. इसके साथ ही आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी और दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट द्वारा भी रामविलास पासवान की जयंती धूमधाम से मनाई गई.

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बयान: प्रिंस पासवान ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भी अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर होने के बाद जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की फिलहाल न्यायिक जांच की जा रही है, जो कुछ भी सच होगा वह जल्द ही सबके सामने आ जाएगा.

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