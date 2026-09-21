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हाथरस में रालोद ने निकाली स्वाभिमान पदयात्रा, केसी त्यागी ने अखिलेश के 'चवन्नी' बयान पर दिया जवाब

केसी त्यागी ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि हमें यह बताना है कि हम चवन्नी नहीं, 500 रुपए का नोट हैं.

RLD की टी शर्ट और कैप लॉन्च की गई.
RLD की टी शर्ट और कैप लॉन्च की गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:27 PM IST

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हाथरस : राष्ट्रीय लोक दल ने सोमवार को कस्बा मुरसान से स्वाभिमान पदयात्रा निकाली. रालोद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केसी त्यागी की अगुवाई में यह यात्रा शुरू हुई. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकदल की टी शर्ट और कैप भी लॉन्च किया गया. आरएलडी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज किया.

रालोद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केसी त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह और लोकदल को मानने वाले लोग हैं, जो लगाव रखते हैं उनको समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ बयानों से असहजता महसूस हुई है. उन्होंने हमारे पुरखों का अपमान किया है. अपमान के एवज में यह पदयात्रा निकाली जा रही है. उन्होंने कहा इसकी शुरुआत अच्छी हुई है. स्वाभिमान पदयात्रा के जो घोषित उद्देश्य हैं, उन्हें लेकर स्वाभिमान जनसभाएं भी हो रही हैं.

केसी त्यागी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पता था कि उनके पास जो राजनीतिक ताकत है, वह चौधरी चरण सिंह की देन है, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी यह बात भूल गई. उन्होंने अखिलेश यादव के 'चवन्नी' वाले बयान का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि इसका जवाब चुनाव में देना है. उन्होंने कहा कि हमें यह बताना है कि हम चवन्नी नहीं, 500 रुपए का नोट हैं. केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल जितना मजबूत होगा, एनडीए उतना ही मजबूत होगा.

जेन जी और यूजीसी पर उन्होंने कहा, सरकार सभी स्टेट होल्डरों को बैठकर बातचीत करके बीच का रास्ता निकले, जिससे समाज में अंतर विरोध पैदा ना हो. उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, अभी इसका प्रारूप भी नहीं आया. पहले से ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रारूप आता है, तो हम चाहते हैं कि जितने स्टेट होल्डर हैं, राज्यों को इसे पूरा करना है. सलाह मशवरा किया जाए.

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में न तो मुलायम सिंह के बेटे हैं और न ओवैसी हैं, लेकिन चुनाव में कितने गुट बनेंगे कहना मुश्किल है. सादाबाद विधानसभा में आरएलडी की जगह बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा की उम्मीदवार किसी का भी हो, यह सीट किसी के भी खाते में जाए लेकिन रहेगी एनडीए में ही.

उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि आपको लगे की कहीं कमल मुरझा रहा है, तो आप वहां पानी के नल की टोटी से ऐसा बढ़िया जल निकालना की तमाम के तमाम फूल खिल जाएं.

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