Gen Z के लिए रालोद का T20 प्लान, पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की क्रिकेट टीमें लेंगी हिस्सा, विजेता को 1 लाख, रनर को 51 हजार का इनाम
वेस्टर्न यूपी में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की RLD के प्लान पर संवाददाता श्रीपाल देवतिया ने रालोद नेताओं से की खास बातचीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:00 PM IST
मेरठ: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं. वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं. लेकिन इस बार सभी दल के टारगेट पर हैं युवा वोटर, उसमें भी खासकर जेन जी जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. यूथ विंग को साधना सभी की प्राथमिकता में है. ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम में अपनी पावर बढ़ाने और युवाओं में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए T20 क्रिकेट लीग कराने जा रही है. इस बहाने यूपी वेस्ट के सभी जिलों में पार्टी अपना आधार बढ़ाना चाह रही है.
रालोद के हक में एक बात और जाती है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी पूरी सासंद निधि ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिए. ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने में रालोद अध्यक्ष अहम भूमिका निभाते हैं. रालोद सुप्रीमो के इस प्रयास की वजह से उनकी सराहना युवा तो करते ही हैं, साथ ही गांवों की चौपालों पर भी बुजुर्ग जब सियासत पर चर्चा करते हैं तो जयंत चौधरी का नाम जरुर लेते हैं.
राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर से ईटीवी भारत से बीतचीत में कहा कि, पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है. यहां T20 लीग का आयोजन किया जाएगा. सभी 10 जिलों की टीम बनाकर मैच कराए जाएंगे. पार्टी को उम्मीद है कि इस आयोजन से निश्चित ही युवा भी उत्साहित होकर रालोद के साथ जुड़ेंगे.
डॉ. दीपक तोमर ने बताया कि पार्टी आरएलडी T20 क्रिकेट लीग की शुरुआत करने जा रही है. 10 जिलों की युवा खिलाड़ियों की टीमें बनाई गई हैं. लगभग 24 क्रिकेट मैच आयोजित किए जाने हैं. जो भी इसमें विजेता टीम होगी उसको राष्ट्रीय लोक दल खेल प्रकोष्ठ की तरफ से 1 लाख रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी, साथ ही रनर अप टीम को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.
वहीं खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी बताते हैं कि मूल मनसा यही है कि क्रिकेट वर्तमान समय में सबसे ज्यादा खेला जाता है. मेरठ से तो कई ऐसे खिलाड़ी भी निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में हमारा प्रयास है कि जो भी खिलाड़ी इसमें निखर कर आए उन्हें आगे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिले. आयोजन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. 14 नवंबर को पहला मैच खेला जाएगा. यह एक अच्छी शुरुआत पार्टी कर रही है.
ईटीवी भारत से बातचीत में रालोद सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संगीता दोहरे ने कहा कि, यह एक अच्छी शुरुआत है. जो युवा घर बैठ गए हैं और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनमें भी इससे जोश आएगा. इस कदम से यूथ को लाभ मिलेगा. रालोद के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है. पूरी तरह से पार्टी इस पर ध्यान भी केंद्रित कर रही है.
बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार हस्तिनापुर क्षेत्र (पश्चिम क्षेत्र) के 9 जिले शामिल हैं जिनमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं.
वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के दो सांसद और नौ विधायक हैं. बागपत लोकसभा सीट से डॉ. राजकुमार सांगवान जबकि बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान सांसद हैं. वहीं 9 एमएलए की बात करें तो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से राजपाल सिंह बालियान, पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार, जो कि इस वक्त प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, खतौली से मदन भैया, मीरापुर विधानसभा से मिथलेश पाल विधायक हैं. शामली की शामली विधानसभा सीट से प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधानसभा सीट से अशरफ अली खान, बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट से अजय कुमार सिंह विधायक हैं, जबकि मेरठ की सिवालखास विधानसभा सीट से गुलाम मोहम्मद विधायक हैं, हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट है वहां से प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू विधायक हैं.
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