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Gen Z के लिए रालोद का T20 प्लान, पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की क्रिकेट टीमें लेंगी हिस्सा, विजेता को 1 लाख, रनर को 51 हजार का इनाम

पश्चिमी यूपी के 10 जिलों पर रालोद का फोकस ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं. वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं. लेकिन इस बार सभी दल के टारगेट पर हैं युवा वोटर, उसमें भी खासकर जेन जी जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. यूथ विंग को साधना सभी की प्राथमिकता में है. ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम में अपनी पावर बढ़ाने और युवाओं में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए T20 क्रिकेट लीग कराने जा रही है. इस बहाने यूपी वेस्ट के सभी जिलों में पार्टी अपना आधार बढ़ाना चाह रही है.

रालोद के हक में एक बात और जाती है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी पूरी सासंद निधि ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिए. ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने में रालोद अध्यक्ष अहम भूमिका निभाते हैं. रालोद सुप्रीमो के इस प्रयास की वजह से उनकी सराहना युवा तो करते ही हैं, साथ ही गांवों की चौपालों पर भी बुजुर्ग जब सियासत पर चर्चा करते हैं तो जयंत चौधरी का नाम जरुर लेते हैं.

मेरठ में आरएलडी करा रही T20 क्रिकेट लीग (Video Credit; ETV Bharat) राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर से ईटीवी भारत से बीतचीत में कहा कि, पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है. यहां T20 लीग का आयोजन किया जाएगा. सभी 10 जिलों की टीम बनाकर मैच कराए जाएंगे. पार्टी को उम्मीद है कि इस आयोजन से निश्चित ही युवा भी उत्साहित होकर रालोद के साथ जुड़ेंगे. डॉ. दीपक तोमर ने बताया कि पार्टी आरएलडी T20 क्रिकेट लीग की शुरुआत करने जा रही है. 10 जिलों की युवा खिलाड़ियों की टीमें बनाई गई हैं. लगभग 24 क्रिकेट मैच आयोजित किए जाने हैं. जो भी इसमें विजेता टीम होगी उसको राष्ट्रीय लोक दल खेल प्रकोष्ठ की तरफ से 1 लाख रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी, साथ ही रनर अप टीम को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. प्रेस कांफ्रेंस करते रालोद खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी बताते हैं कि मूल मनसा यही है कि क्रिकेट वर्तमान समय में सबसे ज्यादा खेला जाता है. मेरठ से तो कई ऐसे खिलाड़ी भी निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में हमारा प्रयास है कि जो भी खिलाड़ी इसमें निखर कर आए उन्हें आगे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिले. आयोजन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. 14 नवंबर को पहला मैच खेला जाएगा. यह एक अच्छी शुरुआत पार्टी कर रही है.