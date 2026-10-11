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'मिनी छपरौली' में RLD का शक्ति प्रदर्शन: 'स्वाभिमान सभा' से रालोद साधेगी सियासी समीकरण?

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आगरा: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. जिसमें भाजपा के सहयोगी रालोद ने अपने सियासी समीकरण साधने को पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. जिसकी वजह हाल में सपा मुखिया के रालोद मुखिया पर कसे तंज से रालोद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बेहद आक्रोशित हैं. जिसके लिए ही रालोद की ओर से 'स्वाभिमान सभा' का आयोजन किया जा रहा है. जिससे जहां रालोद सपा के तंज का जबाव देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी अहम सीटों पर दावेदारी का दावा मजबूती से रखेगी.

'मिनी छपरौली' में RLD का शक्ति प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat) जाटलैंड पर नजर!: इस बार भी रालोद की आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर नजर है. यह 'जाटलैंड' या 'मिनी छपरौली' के नाम से जानी जाती है, जो रालोद का गढ़ रही है. इसी सियासी रणनीति को लेकर आगामी 12 अक्टूबर को जाटलैंड के जैंगारा में रालोद मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी स्वाभिमान सभा करेंगे. जिसकी तैयारी में रालोद पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के परिवार का बागपत की छपरौली विधानसभा सीट पर दबदबा है. ये राष्ट्रीय लोकदल का अभेद किला है. जहां पर सबसे अधिक जाट मतदाता हैं. ठीक ऐसे ही आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का गहरा नाता रहा. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के करीबी और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बदन सिंह यहां से 5 बार विधायक बने. इसके साथ ही आगरा ग्रामीण, खेरागढ़ और एत्मादपुर विधानसभा से भी रालोद के विधायक चुने गए और मंत्री भी बने हैं.