'मिनी छपरौली' में RLD का शक्ति प्रदर्शन: 'स्वाभिमान सभा' से रालोद साधेगी सियासी समीकरण?
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:52 PM IST
आगरा: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. जिसमें भाजपा के सहयोगी रालोद ने अपने सियासी समीकरण साधने को पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. जिसकी वजह हाल में सपा मुखिया के रालोद मुखिया पर कसे तंज से रालोद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बेहद आक्रोशित हैं. जिसके लिए ही रालोद की ओर से 'स्वाभिमान सभा' का आयोजन किया जा रहा है. जिससे जहां रालोद सपा के तंज का जबाव देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी अहम सीटों पर दावेदारी का दावा मजबूती से रखेगी.
जाटलैंड पर नजर!: इस बार भी रालोद की आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर नजर है. यह 'जाटलैंड' या 'मिनी छपरौली' के नाम से जानी जाती है, जो रालोद का गढ़ रही है. इसी सियासी रणनीति को लेकर आगामी 12 अक्टूबर को जाटलैंड के जैंगारा में रालोद मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी स्वाभिमान सभा करेंगे. जिसकी तैयारी में रालोद पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के परिवार का बागपत की छपरौली विधानसभा सीट पर दबदबा है. ये राष्ट्रीय लोकदल का अभेद किला है. जहां पर सबसे अधिक जाट मतदाता हैं. ठीक ऐसे ही आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का गहरा नाता रहा. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के करीबी और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बदन सिंह यहां से 5 बार विधायक बने. इसके साथ ही आगरा ग्रामीण, खेरागढ़ और एत्मादपुर विधानसभा से भी रालोद के विधायक चुने गए और मंत्री भी बने हैं.
बीते दिनों रालोद मुखिया को लेकर सपा मुखिया ने जो टिप्पणी की. वो हमारे मुखिया के स्वाभिमान की बात है.- दुर्गेश शुक्ला, अध्यक्ष, आगरा महानगर, रालोद
'मिनी छपरौली' का इतिहास: जब पांच बार लगातार रालोद के चौधरी बदन सिंह फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से जीते तो इस विधानसभा को यूपी की 'मिनी छपरौली' कहा जाने लगा. फतेहपुर सीकरी यानी जाटलैंड में एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनने लगे हैं. भले ही इस सीट से भाजपा के चौधरी बाबूलाल विधायक हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने संगठन मजबूत करने के साथ ही जातीय समीकरण साधकर नए मतदाता पार्टी से जोड़ने की रणनीति में जुटे हैं. विधानसभा चुनाव में यह सीट एक बार फिर यूपी चुनाव 2027 में चर्चित सीट मानी जा रही है. जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा.
स्वाभिमान सभा की तैयारी में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक गांव गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं. चुनाव से पहले यह स्वाभिमान सभा पार्टी के लिए जनसमर्थन का सार्वजनिक प्रदर्शन है. रालोद मुखिया व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी इस सभा ये बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे.- कप्तान सिंह चाहर, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, रालोद
फतेहपुर सीकरी पर दावा: दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन था. रालोद मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आगरा में फतेहपुरी सीकरी विधानसभा क्षेत्र में किरावली और अकोला में जनसभा करके लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के क्षेत्र से गहरे लगाव को लेकर बात की थी. सपा रालोद गठबंधन में रालोद के खाते में फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट आई थी. जिस पर रालोद ने ब्रजेश चाहर को चुनाव मैदान में उतारा था. जिससे विधानसभा सीट खूब चर्चा में रही थी. ब्रजेश चाहर विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे. अब एनडीए गठबंधन में रालोद शामिल है. ऐसे में रालोद की ओर से फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर दावेदारी करेगा. जिसको लेकर ही रालोद ने इस सीट पर सियासी समीकरण तलाशना शुरू कर दिया है.
आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश में रालोद का संगठन मजबूत है. किसान, मजदूर ही नहीं व्यापारी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है. आगरा जिले की बात करें तो फतेहपुर सीकरी, बाह, खेरागढ़, आगरा ग्रामीण और एत्मादपुर विधानसभा में रालोद मजबूत है. स्वाभिमान सभा से आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा के लिए दावेदारी अहम रहेगी.- नरेंद्र बघेल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, रालोद
साफ है कि 12 अक्टूबर को जैंगारा में होने वाली यह 'स्वाभिमान सभा' सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रही है. एक तरफ जहां जयंत चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के आक्रोश को चुनावी ऊर्जा में बदलकर समाजवादी पार्टी को सीधा जवाब देंगे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के भीतर फतेहपुर सीकरी यानी इस 'मिनी छपरौली' सीट पर अपनी दावेदारी को भी पुरजोर तरीके से रेखांकित करेंगे.
(इस खबर को सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)
यह भी पढ़ें: घर ही बना 'डेथ ट्रैप'? परंपरा और आधुनिकता की जंग में बलि चढ़ते रिश्ते!
यह भी पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: अगर वो आकाशवाणी न होती तो यहां जन्म लेते भगवान श्रीकृष्ण?