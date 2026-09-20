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2027 के चुनाव से पहले रालोद ने फूंका सामाजिक समरसता का बिगुल, विपक्ष पर जमकर गरजे जयंत

किसान, नौजवान और सामाजिक सम्मान के मुद्दों को लेकर अभियान चलाने का आह्वान

राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन में जयंत
राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन में जयंत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 6:55 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के पचेड़ा कला गांव में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा कि भेदभाव नहीं, संवाद और समन्वय से समाज मजबूत होगा. साथ ही किसान, नौजवान और सामाजिक सम्मान के मुद्दों को लेकर अभियान चलाने का आह्वान किया.

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर से सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने के लिए अभियान का आगाज किया. जनता इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी दोपहर करीब एक बजे पहुंचे. उन्होंने मंच से सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलने, आपसी भेदभाव समाप्त करने और गांव-गांव संवाद बढ़ाने की बात की.

राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन में जयंत (Video Credit; ETV Bharat)

कहा कि हर गांव में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए मुजफ्फरनगर में सामाजिक समरसता का मंच तैयार किया गया है. सम्मेलन का उद्देश्य किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्व समाज के लोगों को साथ बैठाकर भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देना है. राजनीतिक रूप से कौन किसे वोट देता है, यह अलग विषय है, लेकिन सामाजिक संबंध और भाईचारा राजनीति से ऊपर होना चाहिए.

चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि का उल्लेख

जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर को चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि बताया. उनके द्वारा किए गए भाईचारा सम्मेलनों को याद किया. कहा कि चौधरी अजीत सिंह का प्रयास रहा कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ बैठें और आपसी संबंध मजबूत हों. आज भी उसी विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया जाए. केवल अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घर जाकर मिलना पर्याप्त नहीं है. कार्यकर्ताओं को हर घर तक पहुंचना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और उनकी शिकायतों को समझना होगा.

जाति नहीं, विचारधारा से बनें संबंध

जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक संबंध केवल जातीय पहचान के आधार पर नहीं होने चाहिए. चौधरी चरण सिंह की विचारधारा समाज को जाति से ऊपर उठकर मानवता, बराबरी और सम्मान की दिशा में ले जाने की बात करती है. शिक्षण संस्थानों के नामों में जातीय पहचान के इस्तेमाल को लेकर चौधरी चरण सिंह के पुराने प्रयासों का भी उल्लेख किया. कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए और समाज को जातिगत सीमाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है.

कहा कि जब तक लोग ‘यह अपना है और यह पराया है’ वाली सोच को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वास्तविक सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी. उनके अनुसार, समाज में अलग-अलग खान-पान, संस्कृति और विचार हो सकते हैं, लेकिन एक-दूसरे के सम्मान और बराबरी की भावना बनी रहनी चाहिए.

आंबेडकर के विचारों का किया उल्लेख

सम्मेलन में जयंत चौधरी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का भी उल्लेख किया. कहा कि बाबा साहेब के विचार किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और अलग-अलग विचार, परंपराएं तथा संस्कृतियां मिलकर देश की पहचान बनाती हैं. कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक व्यवस्था में समानता और गरिमा की बात की.

31 अक्टूबर तक चलेगा समरसता अभियान

जयंत चौधरी ने सम्मेलन को एक बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया. कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर तक लगातार लोगों के बीच पहुंचकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाए. उन्होंने रालोद कार्यकर्ताओं से गांवों और बस्तियों में जाकर लोगों से संवाद करने और उनकी समस्याएं सुनने की अपील की.

किसान और नौजवानों के सवाल उठाए

जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में किसान और नौजवानों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया. कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खेती और रोजगार से जुड़े सवाल भविष्य की राजनीति के महत्वपूर्ण विषय हैं. गांव का बुजुर्ग यह सवाल पूछता है कि यदि अगली पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती तो वह क्या करेगी. किसान यह भी पूछता है कि उसकी फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक मानने के बजाय व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीरता से लेना चाहिए. जिन किसानों के पास कम जमीन है, भूमिहीन ग्रामीण हैं या खेती के साथ मजदूरी पर निर्भर हैं, उनके भविष्य के सवालों पर भी विचार करना होगा.

गन्ना भुगतान और एथेनॉल नीति का जिक्र

जयंत चौधरी ने गन्ना किसानों के भुगतान और एथेनॉल नीति का भी उल्लेख किया. दावा किया कि वर्तमान समय में गन्ना किसानों को भुगतान की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है. उन्होंने गन्ने के भाव में वृद्धि और एथेनॉल नीति से जुड़े लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका प्रभाव किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों, कोल्हू और खांडसारी इकाइयों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों पर भी पड़ता है.
खेती से जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. किसान को मिलने वाला लाभ गांव के मजदूर, कारोबारी और उद्योग तक भी पहुंचता है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस पूरे चक्र को समझने की जरूरत है.

विपक्ष पर भी साधा निशाना

जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में विपक्षी राजनीति पर भी सवाल उठाए. कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाज को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. समाज के सम्मान का सवाल व्यक्तिगत राजनीति का विषय नहीं है. राजनीतिक दलों को लोगों को जातीय आधार पर विभाजित करने के बजाय वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए. कहा कि किसान, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक सम्मान और भाईचारा ऐसे विषय हैं, जिन पर राजनीति होनी चाहिए.

सरकार के कामकाज का उल्लेख

जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों में अलग-अलग स्तर पर उनकी पार्टी के प्रतिनिधि जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. सामाजिक सम्मान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े विषयों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का भी उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थों के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार और समानता से जुड़े महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.

23 दिसंबर को नूरपुर में कार्यक्रम का निमंत्रण

जयंत चौधरी ने बताया कि आगामी 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस बार कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर में आयोजित करने की बात उन्होंने कही और सम्मेलन में मौजूद लोगों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति में आयोजित होने वाली पदयात्रा और आगामी कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया.

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