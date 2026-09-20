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2027 के चुनाव से पहले रालोद ने फूंका सामाजिक समरसता का बिगुल, विपक्ष पर जमकर गरजे जयंत

राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन में जयंत ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के पचेड़ा कला गांव में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा कि भेदभाव नहीं, संवाद और समन्वय से समाज मजबूत होगा. साथ ही किसान, नौजवान और सामाजिक सम्मान के मुद्दों को लेकर अभियान चलाने का आह्वान किया. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर से सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने के लिए अभियान का आगाज किया. जनता इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी दोपहर करीब एक बजे पहुंचे. उन्होंने मंच से सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलने, आपसी भेदभाव समाप्त करने और गांव-गांव संवाद बढ़ाने की बात की. राष्ट्रीय लोक दल के सामाजिक समरसता सम्मेलन में जयंत (Video Credit; ETV Bharat) कहा कि हर गांव में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए मुजफ्फरनगर में सामाजिक समरसता का मंच तैयार किया गया है. सम्मेलन का उद्देश्य किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्व समाज के लोगों को साथ बैठाकर भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देना है. राजनीतिक रूप से कौन किसे वोट देता है, यह अलग विषय है, लेकिन सामाजिक संबंध और भाईचारा राजनीति से ऊपर होना चाहिए. चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि का उल्लेख जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर को चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि बताया. उनके द्वारा किए गए भाईचारा सम्मेलनों को याद किया. कहा कि चौधरी अजीत सिंह का प्रयास रहा कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ बैठें और आपसी संबंध मजबूत हों. आज भी उसी विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया जाए. केवल अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घर जाकर मिलना पर्याप्त नहीं है. कार्यकर्ताओं को हर घर तक पहुंचना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और उनकी शिकायतों को समझना होगा. जाति नहीं, विचारधारा से बनें संबंध जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक संबंध केवल जातीय पहचान के आधार पर नहीं होने चाहिए. चौधरी चरण सिंह की विचारधारा समाज को जाति से ऊपर उठकर मानवता, बराबरी और सम्मान की दिशा में ले जाने की बात करती है. शिक्षण संस्थानों के नामों में जातीय पहचान के इस्तेमाल को लेकर चौधरी चरण सिंह के पुराने प्रयासों का भी उल्लेख किया. कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए और समाज को जातिगत सीमाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है. कहा कि जब तक लोग ‘यह अपना है और यह पराया है’ वाली सोच को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वास्तविक सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी. उनके अनुसार, समाज में अलग-अलग खान-पान, संस्कृति और विचार हो सकते हैं, लेकिन एक-दूसरे के सम्मान और बराबरी की भावना बनी रहनी चाहिए. आंबेडकर के विचारों का किया उल्लेख सम्मेलन में जयंत चौधरी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का भी उल्लेख किया. कहा कि बाबा साहेब के विचार किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और अलग-अलग विचार, परंपराएं तथा संस्कृतियां मिलकर देश की पहचान बनाती हैं. कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक व्यवस्था में समानता और गरिमा की बात की. 31 अक्टूबर तक चलेगा समरसता अभियान