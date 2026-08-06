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"यह झूठे लोग हैं"; RLD के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बोले- "ब्राह्मण समुदाय से आने वाला वर्ग प्रभावित नहीं, बल्कि लोगों में क्रोध है"

राष्ट्रीय लोकदल, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नये प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत की टीम से बातचीत की

रालोद के उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नये प्रदेश अध्यक्ष
रालोद के उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नये प्रदेश अध्यक्ष (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:56 PM IST

11 Min Read
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लखनऊ : राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हटाकर यूपी की कमान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे अनुपम मिश्रा को सौंपी है. उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नये प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत की टीम से बातचीत की. नए प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से यूपी में चुनावी टीम तैयार कर रहे हैं? किन-किन सीटों पर आरएलडी का फोकस ज्यादा रहेगा? संगठन विस्तार कहां तक पहुंचा? सदस्यता अभियान की क्या तैयारी है? इन सब मुद्दों को लेकर हुई.


उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नये प्रदेश अध्यक्ष का बयान (Video credit: ETV Bharat)

सवाल : रालोद की वैसे यही पहचान अब तक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का दबदबा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार कर रही है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

जवाब : "मैं एक बात दुरुस्त करूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल कभी छोटी पार्टी नहीं रही. सभी को ये धारणा ठीक करनी पड़ेगी. केंद्र में राष्ट्रीय लोकदल सहभागिता कर रही है. प्रदेश सरकार में सहभागी है. हम उस पार्टी की विरासत को संभाले हुए हैं जिसने भारत को प्रधानमंत्री दिया. उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और उसके बाद लगातार चौधरी अजीत सिंह कैबिनेट मंत्री रहे.

उन्होंने कहा कि हम अकेली ऐसी पार्टी विश्व भर में हैं जो किसानों को सही मायने में झंडा ऊंचा किए हुए हैं. हमारे नेता पहले ऐसे नेता थे जिन्हें विश्व में किसानों का मसीहा होने का गौरव प्राप्त है. अब रही बात उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की तो हर राजनीतिक दल अपना विस्तार चाहता है. संगठन का विस्तार चाहता है.

उन्होंने कहा कि जनमानस से किए गए वादों को पूरा करने के लिए, आपके हाथ में वह शक्ति होना आवश्यक है, जो आप सरकार बनाकर हासिल कर सकते हैं. हमारा प्रयास है कि हमने जो 2022 में अपनी परफॉर्मेंस दी थी उससे बेहतर इस बार करें. हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, वह सब अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, सदन के अंदर भी सक्रिय रहते हैं.

उन्होंने कहा कि जनमानस के जुड़े हुए मुद्दे प्रमुखता से उठाते हैं. जयंत चौधरी ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि गन्ने का मूल्य 400 रुपये के पार होना चाहिए. उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे विधायकों ने चर्चा की. जयंत चौधरी जब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की और गन्ने का मूल्य ₹400 करने की बात कही तो सरकार ने गन्ने का मूल ₹400 कर दिया.

उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं, वह कर रहे हैं. रही बात छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दों की वह तक हमारी पार्टी के विधायक बहुत संजीदगी से उसको निभा रहे हैं. कोई भी छोटी सी समस्या भी होती है तो उसका भी समाधान करते हैं. हमारा प्रयास होगा कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में एक स्थाई सरकार दें जो आने वाले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश को विकास में सबसे आगे लेकर चले.

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें जो उत्तर प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सबसे अव्वल नंबर पर रखें. जब कभी रैंकिंग हो तो खाली हम इकोनामिक ग्रोथ में सबसे आगे न हों, बाकी अन्य सेक्टर में भी आगे रहें.


सवाल : 2022 में राष्ट्रीय लोक दल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. अब 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने की तैयारी है. 33 सीटें समाजवादी पार्टी ने आपको दी थीं अब बीजेपी से कितनी सीटों की डिमांड करेंगे?

जवाब : उन्होंने कहा कि जब एलाइंस होता है तब कोई किसी को सीट देता नहीं. समाजवादी पार्टी ने हमें 33 सीटें दी नहीं थीं. हमने समझौते के तहत 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा प्रकट की थी, जिन पर हम लड़े थे. अब जो आगे चुनाव होगा उसमें हमारी यह जरूर बात रहेगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस दी उससे बेहतर दें.

उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त यह कहना कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह मुझे लगता है, जल्दबाजी भी है और मूर्खता भी है, क्योंकि अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, फिर हमारे यहां संसदीय बोर्ड है उसमें बात रखी जाएगी. उसके बाद तय होगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर कितनी स्ट्रांग है.

उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल जिस सीट पर स्ट्रांग होगा उसी को वह सीट दी जाएगी, लेकिन मैं हमेशा उत्तर इस बात पर देता रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमने 2022 में परफॉर्मेंस दी थी जितनी सीटों पर लड़े और जिस तरह प्रयास किया, उससे बेहतर प्रयास करके हम आगे बढ़ेंगे.

सवाल : यूपी और बिहार में जाति की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, हालांकि वे इससे इनकार जरूर करती हैं. अब कल समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीए में "पी" का मतलब "पंडित" कहा है, इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब : उन्होंने कहा कि पहले उन्हें नहीं पता है कि वह क्या कर रहे हैं. कोई भी राजनीतिक दल राजनीति में क्या मतलब होता है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, डिवाइड पॉलिटिक्स की. समाज में जातिगत विभेद हो, धार्मिक उन्माद हो, लोगों में आपस में विभाजन रहे, इसलिए उन्होंने एक पीडीए की परिभाषा गढ़ी.

उन्होंने कहा कि जब वे पहले पीडीए की परिभाषा देते थे तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी कहते थे, लेकिन अब उन्होंने पीडीए में "पीडी" का मतलब "पंडित" कह दिया है. वह हमेशा बदलते रहते हैं. उन्हें खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं. मैं आपको बताता हूं कि "पीडी" का मतलब जो इन्होंने 'पंडित" बताया इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी ब्राह्मण समुदाय से आने वाला वर्ग जरा भी प्रभावित नहीं है, बल्कि लोगों में क्रोध है.

उन्होंने कहा कि यह वही अखिलेश यादव हैं जो पत्रकारों से उसका सरनेम पूछते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने स्टाफ के सामने लोगों को अपमानित करते हैं. ऐसे ही अमौसी एयरपोर्ट की एक घटना हुई थी. लखनऊ में एक एडीएम थे, उन्होंने चूंकि कानून के तहत यह नहीं जा सकते थे, उन्हें रोका था, तो अखिलेश ने उनसे पूछा था यह क्या नाम है तुम्हारा? कितना पढ़े लिखे हो तुम? जो आदमी लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश में टॉप करके आया हो उससे पूछ रहे थे तुम कितना पढ़े हो?

उन्होंने आरोप लगाया कि एक नहीं अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं, जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों का न सिर्फ शोषण किया, बल्कि जगह-जगह जब अवसर मिला अपमानित किया. ब्राह्मण समाज वह भूला नहीं है. अपनी ही पार्टी के मनोज पांडेय को इन्होंने किस तरीके से तिरस्कार करके बाहर किया, यह सभी को पता है.

इसके बाद उन्होंने कहा कि हम मंदिर बना रहे हैं. मंदिर तो बना नहीं एक फरसा लगा दिया. 108 फीट की ऊंची मूर्ति बनाने की बात हुई थी. इन्होंने 108 फीट का फरसा तो लगाया, लेकिन मंदिर बहुत छोटा बनाया. पिकनिक अड्डा बना दिया है, वहां गंदगी फैली रहती हैं. मैं वहां होकर आया हूं. उसका कोई रखरखाव नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं, अवसरवादी लोग हैं.

उन्होंने आरोप लगया कि ईश्वर को, धर्म को, जाति को सबको सिर्फ राजनीतिक समीकरण साधने के लिए और ऐन केन प्रकारेण सत्ता में आने के लिये बस इतना मकसद है. आज ये "पीडी" को "पंडित" कह रहे हैं, कल पिछड़ा, दलित कह रहे थे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कोई एक बयान दिखा दीजिए, जिसमें इन्होंने "पीडी" की परिभाषा इससे पहले कभी पंडित कही हो. यह झूठे लोग हैं.


सवाल: सोशल मीडिया के युग में भी राष्ट्रीय लोक दल सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है, पार्टी एक्टिव हो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे?

जवाब : दिल्ली में तो हमारी एक टीम का गठन हुआ है. अब हम उत्तर प्रदेश में टीम गठित करने जा रहे हैं. हम नए-नए युवा जो सोशल मीडिया पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया की अच्छे से जानकारी है, उनकी एक टीम बनाने जा रहे हैं. जो हमारा स्टूडेंट विंग है, उससे भी हम बात कर रहे हैं. उनसे कहेंगे कि 10 से 15 लोगों की ऐसी टीम तैयार करें जो हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, जो अचीवमेंट हैं, उनको सोशल मीडिया पर किस तरह से उठा सकते हैं. मुझे लगता है एक-दो महीने में हम कर लेंगे. जल्द ही सोशल मीडिया पर हम ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई देंगे.

सवाल : अब विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं तो किस तरह आप संगठन को तैयार कर रहे हैं?

जवाब : उन्होंने कहा कि चुनाव में जाने से पहले अभी हमने अपने प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनसे सलाह मशविरा किया. उसके बाद अभी हमने एक बैठक की थी जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया था. उनसे उनके क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं, जमीनी हकीकत क्या है, उनके क्षेत्र में क्या प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा की और संगठन में कहां, कैसी और क्या कमी है, उस पर भी बात की है.

उन्होंने कहा कि अब जिलाध्यक्षों के साथ और फिर जिलेवाइज समीक्षा होगी. यह काम एक से डेढ़ महीने में हम करने वाले हैं. हमारा टारगेट यह है कि हम संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करें. संगठन है, लेकिन मजबूत करने की आवश्यकता है. जहां पर कमजोर है उसको और ठीक करेंगे, इसलिए जयंत चौधरी ने इसे ध्यान में रखते हुए टीम आरएलडी का गठन 2022 में किया. अब फिर से रीस्टार्ट किया है. उसमें काफी चेंज किए हैं. हम बूथ लेवल पर टीम आरएलडी के मेंबर्स को लगा रहे हैं और एक कैडेट जनरेट कर रहे हैं जो पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के चुनाव प्रबंधन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है.

सवाल : जयंत चौधरी ने कहा है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए. उन्होंने इसके लिए मुद्दा भी बनाया कि युवा को हम टिकट भी देंगे, राजनीति में बढ़ाएंगे. युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए क्या रणनीति है और क्या जितनी सीटें आरएलडी को मिलेंगी, उनमें युवाओं को महत्व देंगे?

जवाब : उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले ऐसे राज्यसभा सदस्य हैं जो इस पर प्राइवेट बिल लाए थे कि युवाओं की आयु 21 वर्ष की जाए. हमारी पार्टी में यूथ का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, अगर आप देखेंगे जितना यूथ आरएलडी में एक्टिव है उतना किसी भी दल में नहीं है. हमने टिकट भी यंग एज के लोगों को दिया. आप हमारे यहां विधायकों को देख लें तो कोई भी विधायक 33 साल से ऊपर नहीं है. सब उसी औसत के हैं. हम समावेशी हैं, इस मामले में.

उन्होंने कहा कि यूथ को हम बढ़ावा देते हैं. हमारे यहां युवा प्रकोष्ठ है, स्टूडेंट विंग है, महिला प्रकोष्ठ है, जिसमें सर्वाधिक यंग एज के लोग ही मिलेंगे. अब कॉलेज और सोसाइटी में ऐसे लोग हैं तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि यूथ पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कैसे हो. इसके लिए हम कुछ वर्कशॉप चैनेलाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉलेज में और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जहां पर यूथ का जमावड़ा ज्यादा होता है वहां पर हम कुछ वर्कशॉप और कुछ इंटरेक्शन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जो 10 से 15 दिन में हो जाएगा. उसके थ्रू हम उनको जोड़ेंगे. उनकी बात, उनकी जुबान में, उनकी लैंग्वेज में उनके तरीके से.

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