ETV Bharat / state

रालोद का मेगा प्लान: 44 दिन में 34 राज्यों में बिछ जाएगी राजनीति की बिसात, जानें पूरा कैलकुलेशन

31 दिसंबर तक 18 राज्यों में आरएलडी संगठन का गठन हो जाएगा. ( ETV Bharat )

मेरठ: चुनावी बिसात बिछने लगी है. 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है. इस बीच राष्ट्रीय लोकदल ने अपना विराट रूप दिखाया है. आरएलडी का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल कोई क्षेत्रीय दल नहीं है. 16 राज्यों में रालोद की बिसात बिछ चुकी है. अब साल के बचे छियालीस दिन के अंदर 18 और राज्यों में आरएलडी का झंडा फहरेगा.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, 31 दिसंबर तक 18 राज्य में आरएलडी का गठन हो जाएगा, जबकि 16 राज्यों में अब तक आरएलडी पहुंच चुकी है.

2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रही रालोद पार्टी इससे पहले तीन बार भाजपा के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है. त्रिलोक त्यागी यह भी मानते कि गठबंधन सरकारों का जमाना है. आइये जानते हैं क्या पश्चिमी यूपी में पावर को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कर रही है रालोद.और क्या कहना है पार्टी के सबसे अनुभवी नेता त्रिलोक त्यागी का. 31 दिसंबर तक 18 राज्यों में आरएलडी संगठन का गठन हो जाएगा. (ETV Bharat) यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल भी अब तैयारी में जुट गई है. ईटीवी भारत ने रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. यूपी में बने तीसरे मोर्चे से लेकर, एनडीए के साथ चौथी बार गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही रालोद को क्या मुस्लिम वोट मिलेगा. ऐसे तमाम सवालों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए. अब से पहले पार्टी के नेता समय-समय पर जहां चार बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी समझौता करके चुनावी रण में उतर चुके हैं. वहीं चार बार समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़े जा चुके हैं. ऐसे में पार्टी महासचिव का यह भी कहना है कि रालोद अकेली पार्टी नहीं है, गठबंधन में चुनाव लड़े जा रहे हैं. वह कहते हैं कि "चाहे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हो या वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार हो सभी ने अलग-अलग दलों के साथ गठजोड़ करके ही सरकारी बनाई है और यह गठबंधन का दौर है." यूपी में अपनी रालोद पार्टी की भागीदारी से सीटों के बंटवारे सहित आगे की रणनीति पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए. राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिलोक त्यागी. (ईटीवी भारत) 'अल्पसंख्यक समाज पहले से ही राष्ट्र लोकदल के साथ' राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि अल्पसंख्यक समाज पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में गाजियाबाद में एक बड़ा सम्मेलन पार्टी छात्रों और युवाओं के साथ करने जा रही है. इसी तरह से एक बड़ा सम्मेलन पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए मुजफ्फरनगर में करने जा रहे हैं. लोग क्या कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी प्रकोष्ठों को बहुत ज्यादा मज़बूत करें, अलग-अलग जिलों में लगातार अलग-अलग कार्यक्रम चल रहे हैं. बारिश के सीज़न से पहले मंडल स्तरीय सम्मेलन किए गए थे. मंडलों पर आयोजित पार्टी के सभी सम्मेलनों में खुद भी मौजूद रहे हैं. हाल फिलहाल में रालोद की 15 बड़ी रैलियां भी आयोजित की गई हैं. यूपी असेंबली चुनाव 2027. (ईटीवी भारत) पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी कर रहे हैं रैलियां वाराणसी, देवरिया, सोनभद्र और बस्ती आदि जिलों में खुद पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैलियां आयोजित की गई हैं. झांसी, चित्रकूट सहित प्रदेश भर में रालोद एक्टिव है. वह कहते हैं कि जिला सम्मेलन आयोजित किए गए और अब विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं. साथ ही अलग-अलग प्रकोष्ठों के द्वारा लगातार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं. त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि रालोद को इतना मज़बूत कर देंगे, कि 2027 में सरकार जब बने तो, RLD की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बने. राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से जब ईटीवी भारत ने पूछा कि आप गठबंधन में यह 16वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनका कहना है कि "बेशक यह बात बिल्कुल सही है कि अब 2027 में बीजेपी के साथ चौथा चुनाव RLD भाजपा के साथ लड़ने जा रही है. इससे पहले 2002 में, फिर 2009 में उसके बाद 2024 में और अब फिर एक बार भाजपा के साथ हैं. एनडीए में शामिल हैं और बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यह चौथी बार रालोद का भाजपा के साथ चुनावी पैक्ट होगा, जब फिर एक बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे." रालोद का है बीजेपी से गठबंधन. (ईटीवी भारत) 'गठबंधन का युग है, हमने कोई जुर्म नहीं किया' मुखरता और बेबाकी के लिए पार्टी में सबसे सीनियर लीडर में शुमार त्रिलोक त्यागी पहचाने जाते हैं. वह कहते हैं कि गठबंधन का युग है, जिसे सिर्फ हम (रालोद) ही नहीं कर रहे, कांग्रेस इंडिया एलायंस बनाए बैठी है. बीजेपी ने एनडीए बना रखा है. उसमें 32 से अधिक पार्टियां हैं तो हमने कौन सा जुर्म किया है.