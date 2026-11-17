रालोद का मेगा प्लान: 44 दिन में 34 राज्यों में बिछ जाएगी राजनीति की बिसात, जानें पूरा कैलकुलेशन
31 दिसंबर तक 18 राज्यों में आरएलडी संगठन का गठन हो जाएगा, पार्टी टिकट वितरण में समन्वय का फॉर्मूला अपनाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:45 PM IST
मेरठ: चुनावी बिसात बिछने लगी है. 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है. इस बीच राष्ट्रीय लोकदल ने अपना विराट रूप दिखाया है. आरएलडी का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल कोई क्षेत्रीय दल नहीं है. 16 राज्यों में रालोद की बिसात बिछ चुकी है. अब साल के बचे छियालीस दिन के अंदर 18 और राज्यों में आरएलडी का झंडा फहरेगा.
ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, 31 दिसंबर तक 18 राज्य में आरएलडी का गठन हो जाएगा, जबकि 16 राज्यों में अब तक आरएलडी पहुंच चुकी है.
2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रही रालोद पार्टी इससे पहले तीन बार भाजपा के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है. त्रिलोक त्यागी यह भी मानते कि गठबंधन सरकारों का जमाना है. आइये जानते हैं क्या पश्चिमी यूपी में पावर को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कर रही है रालोद.और क्या कहना है पार्टी के सबसे अनुभवी नेता त्रिलोक त्यागी का.
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल भी अब तैयारी में जुट गई है. ईटीवी भारत ने रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. यूपी में बने तीसरे मोर्चे से लेकर, एनडीए के साथ चौथी बार गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही रालोद को क्या मुस्लिम वोट मिलेगा. ऐसे तमाम सवालों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए. अब से पहले पार्टी के नेता समय-समय पर जहां चार बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी समझौता करके चुनावी रण में उतर चुके हैं. वहीं चार बार समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़े जा चुके हैं. ऐसे में पार्टी महासचिव का यह भी कहना है कि रालोद अकेली पार्टी नहीं है, गठबंधन में चुनाव लड़े जा रहे हैं.
वह कहते हैं कि "चाहे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हो या वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार हो सभी ने अलग-अलग दलों के साथ गठजोड़ करके ही सरकारी बनाई है और यह गठबंधन का दौर है."
यूपी में अपनी रालोद पार्टी की भागीदारी से सीटों के बंटवारे सहित आगे की रणनीति पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए.
'अल्पसंख्यक समाज पहले से ही राष्ट्र लोकदल के साथ'
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि अल्पसंख्यक समाज पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में गाजियाबाद में एक बड़ा सम्मेलन पार्टी छात्रों और युवाओं के साथ करने जा रही है.
इसी तरह से एक बड़ा सम्मेलन पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए मुजफ्फरनगर में करने जा रहे हैं. लोग क्या कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी प्रकोष्ठों को बहुत ज्यादा मज़बूत करें, अलग-अलग जिलों में लगातार अलग-अलग कार्यक्रम चल रहे हैं. बारिश के सीज़न से पहले मंडल स्तरीय सम्मेलन किए गए थे. मंडलों पर आयोजित पार्टी के सभी सम्मेलनों में खुद भी मौजूद रहे हैं. हाल फिलहाल में रालोद की 15 बड़ी रैलियां भी आयोजित की गई हैं.
पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी कर रहे हैं रैलियां
वाराणसी, देवरिया, सोनभद्र और बस्ती आदि जिलों में खुद पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैलियां आयोजित की गई हैं. झांसी, चित्रकूट सहित प्रदेश भर में रालोद एक्टिव है. वह कहते हैं कि जिला सम्मेलन आयोजित किए गए और अब विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं. साथ ही अलग-अलग प्रकोष्ठों के द्वारा लगातार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं. त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि रालोद को इतना मज़बूत कर देंगे, कि 2027 में सरकार जब बने तो, RLD की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बने.
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से जब ईटीवी भारत ने पूछा कि आप गठबंधन में यह 16वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनका कहना है कि "बेशक यह बात बिल्कुल सही है कि अब 2027 में बीजेपी के साथ चौथा चुनाव RLD भाजपा के साथ लड़ने जा रही है. इससे पहले 2002 में, फिर 2009 में उसके बाद 2024 में और अब फिर एक बार भाजपा के साथ हैं. एनडीए में शामिल हैं और बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यह चौथी बार रालोद का भाजपा के साथ चुनावी पैक्ट होगा, जब फिर एक बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे."
'गठबंधन का युग है, हमने कोई जुर्म नहीं किया'
मुखरता और बेबाकी के लिए पार्टी में सबसे सीनियर लीडर में शुमार त्रिलोक त्यागी पहचाने जाते हैं. वह कहते हैं कि गठबंधन का युग है, जिसे सिर्फ हम (रालोद) ही नहीं कर रहे, कांग्रेस इंडिया एलायंस बनाए बैठी है. बीजेपी ने एनडीए बना रखा है. उसमें 32 से अधिक पार्टियां हैं तो हमने कौन सा जुर्म किया है.
वह बताते हैं कि पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित ने जब पहले में जब भी सपा या कांग्रेस के साथ पैक्ट किया और चुनाव में गए हैं. वह हमेशा पार्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे हैं. गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में हम भी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो, हमने कौन सा जुर्म किया है.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम सरकार में हैं और उसमें शामिल हैं. जनता की समस्याओं का हल सरकार में रहकर कराने का काम कर रहे हैं. किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी बताते हैं कि अभी पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गन्ना मूल्य बढोतरी को लेकर बात की थी, वह स्वयं संगठन के नेता के तौर पर अपने सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिले थे, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रमुखता से बात की थी. इसके बाद प्रदेश में सरकार ने गन्ना मूल्य 400 रुपये करने का काम किया था. अग्निवीर के मुद्दे पर भी पार्टी सरकार के निर्णय का स्वागत करेगी.
चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान पर जताई नाराजगी
पार्टी अध्यक्ष और सांसदों ने भी इस बारे में अपनी जिम्मेदारी निभाई है. रालोद चाहता ही है था कि सेवा की समय अवधि को बढ़ाया जाए. समाजवादी पार्टी के ठीक है. हम लोग और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा पूर्व में रालोद पर चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान से रालोद अध्यक्ष पर किये गए सियासी हमले पर कहा कि जयंत चौधरी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की विरासत के वारिस हैं.
चौधरी चरण सिंह, जो कि देश की राजनीति के एक वटवृक्ष थे उसी की एक डाल सपा है. उसी दरख़्त से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव समेत बहुत से नेता निकले. ऐसे में नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए.
भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल आगामी चुनावों में यूपी चुनाव लड़ने जा रहा है. ऐसे में क्या मुस्लिमों का मोहभंग पार्टी से तो कहीं नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में वह कहते हैं कि मुस्लिम आरएलडी के साथ हैं. माइनॉरिटी सिख और मुसलमान सभी पार्टी के साथ हैं.
ओवैसी और आजाद के मोर्चे से भयभीत नहीं है रालोद
AIMIM और आजाद समाज पार्टी के द्वारा यूपी में बनाए गए तीसरे मोर्चे के का क्या इंपैक्ट होगा इसको लेकर पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि सब कुछ जगजाहिर है अब से पहले बिहार और असम, बंगाल और राजस्थान में ही ये (ओवैसी) क्या कर पाए हैं सभी जानते हैं. यूपी में भले ही तीसरा मोर्चा बनाया हो, लेकिन पूर्व में हुए अन्य राज्यों की तरह ही ये रहने वाला है.
उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन पर कोई नकारात्मक असर इस गठजोड़ से नहीं पड़ने वाला है. आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बीते दिनों जयंत चौधरी को लेकर मीडिया को एक वक्तव्य दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी अगर थोड़ी समझदारी दिखाते तो बीजेपी को रोक सकते थे.
इस पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि समझ व्यक्ति को खुद दिखानी चाहिए दूसरे को उपदेश नहीं देना चाहिए. कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर त्रिलोक त्यागी का कहना है कि अभी 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए से हमारा गठबंधन है. अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी गोरखपुर भी गए थे. वहां पदयात्रा में शामिल हुए उससे पहले बरेली गए थे. उससे पहले हरियाणा के रोहतक गए थे. 15 से 16 राज्यों में पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है. 31 दिसंबर तक 18 और राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल का गठन हो जाएगा.
त्रिलोक त्यागी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि "रालोद कोई क्षेत्रीय दल नहीं है. यह चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाया गया अब एक राष्ट्रीय दल है. और राष्ट्रीय लोक दल लगातार अपना विस्तार कर रहा है. हम राष्ट्रीय पार्टी हैं."
आगामी चुनाव में कितनी सीट मिलेगी. इसको लेकर उनका कहना है कि इसमें अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा. फिलहाल 403 सीटों पर तैयारी चल रही है. और जब एक और सवाल उनसे पूछा गया कि टिकट वितरण किस आधार पर पार्टी करेगी, क्या युवाओं को पार्टी आगे आने का अवसर देगी या अनुभव को ही अवसर देगी? इस पर त्रिलोक त्यागी का कहना है कि टिकट वितरण में समन्वय होगा. युवा जोश पर भी ध्यान दिया जाएगा.
वह कहते हैं कि क्योंकि हर चीज में समन्वय अच्छा होता है. किसान और खेत में काम करने वाले मजदूर में समन्वय, हिंदू और मुसलमान में समन्वय, दुकानदार और ग्राहक के बीच समन्वय. इसी प्रकार रालोद जो टिकट देगा, अपने प्रत्याशी बनाएगा उसमें हिन्दू मुस्लिम समन्वय से लेकर, युवा जोश और अनुभव का समन्वय भी होगा और अनुभव को भी तरजीह दी जाएगी.
ये भी पढ़ें -