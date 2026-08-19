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अखिलेश यादव सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें : कविता दलाल

बागपत: देश की पहली डब्ल्यूडब्ल्यूई महिला पहलवान और रालोद खेलकूद प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता दलाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बोलने से पहले सोच-समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में छोटी पार्टियों को आगे बढ़ने और राजनीति करने का तरीका सिखाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किया था.

बड़ौत के चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची कविता दलाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने केवल किसानों की आवाज को मजबूत नहीं किया, बल्कि देश की राजनीति को भी नई दिशा दी. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को भी अपनी पार्टी खड़ी करने और राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत से मिला.



राजनीति और सत्ता में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था. कविता दलाल ने कहा कि लोकदल शुरू से ही खरा रुपया रहा है. पार्टी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. उन्होंने कहा कि आज भी चौधरी चरण सिंह के विचार किसानों, युवाओं और समाज के लिए प्रासंगिक हैं.



उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम पूरी मजबूती के साथ किया जाएगा. रालोद खेलकूद प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि खेलों और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रदेश के स्टेडियमों की स्थिति और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की लगातार समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी स्टेडियमों की दुर्दशा या खिलाड़ियों की समस्याएं सामने आएंगी.





उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों और उचित प्रशिक्षण के अभाव में अनेक खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते. ऐसे खिलाड़ियों को बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाएगा.