रालोद नेता अशोक यादव का सपा पर साधा निशाना, अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की दी चुनौती
राष्ट्रीय लोकदल के नेता अशोक यादव ने फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:47 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अशोक यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.
अरांव के पास वामई में स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को शिकोहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी. इस दौरान उन्होंने सपा की परिवारवाद की राजनीति, PDA, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और भाजपा-RLD गठबंधन को लेकर भी अपनी बात रखी.
अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती: अशोक यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक ताकत पर भरोसा है, तो उन्हें शिकोहाबाद से चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता की राजनीतिक ताकत का पता चुनावी मैदान में ही चलता है. अपने राजनीतिक जीवन के पुराने किस्से शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट छोड़कर बदायूं से चुनाव लड़ा था.
PDA की राजनीति और परिवारवाद पर साधा निशाना: राष्ट्रीय लोकदल नेता ने समाजवादी पार्टी की PDA राजनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने PDA को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यादव और मुस्लिम मतदाता अब राजनीति को समझ चुके हैं. अशोक यादव ने सपा पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. उनके इन बयानों में सपा के राजनीतिक आधार और उसके प्रमुख सामाजिक समीकरणों को लेकर उनकी आलोचना साफ नजर आई.
RLD की पुरानी ताकत वापस लाने का दावा: अशोक यादव ने राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि एक समय इस क्षेत्र में पार्टी की अच्छी पकड़ थी. आने वाले समय में RLD अपनी पुरानी स्थिति हासिल करने की कोशिश करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए क्षेत्र में आएंगे. उनके मुताबिक, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है.
भाजपा-RLD गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर क्या बोले: भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के संबंधों पर अशोक यादव ने कहा कि RLD, भाजपा की सहयोगी पार्टी है. उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अंतिम स्तर की बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने संभावना जताई कि भाजपा जिन सीटों पर लगातार एक या दो चुनाव हार रही है, उनमें से कुछ सीटें RLD को मिल सकती हैं. हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर किसी अंतिम फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
सरकार की कमियों को स्वीकार करने की कही बात: अशोक यादव ने विरोध प्रदर्शनों और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को लोकतंत्र का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार की कार्यशैली में कुछ कमजोरियां आ सकती हैं. ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी कमियों को स्वीकार करके उनमें सुधार करना चाहिए. उन्होंने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर कहा कि विपक्ष की ओर से पार्टी को कमजोर बताने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चुनाव के समय स्थिति साफ होगी.
वामई और भारौल में स्वागत समारोह के दौरान दिए बयान: वामई और भारौल में हुए स्वागत समारोहों के दौरान अशोक यादव ने अपने राजनीतिक विचार रखे. उनके भाषण में अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती, सपा की परिवारवाद की राजनीति और PDA प्रमुख मुद्दे रहे. उन्होंने भाजपा-RLD गठबंधन और आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के संभावित बंटवारे पर भी चर्चा की. उनके बयानों के बाद क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों और आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है.
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