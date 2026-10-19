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रालोद नेता अशोक यादव का सपा पर साधा निशाना, अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की दी चुनौती

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फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अशोक यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

अरांव के पास वामई में स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को शिकोहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी. इस दौरान उन्होंने सपा की परिवारवाद की राजनीति, PDA, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और भाजपा-RLD गठबंधन को लेकर भी अपनी बात रखी.

फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अशोक यादव (Video Credit: ETV Bharat) अखिलेश यादव को शिकोहाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती: अशोक यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक ताकत पर भरोसा है, तो उन्हें शिकोहाबाद से चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता की राजनीतिक ताकत का पता चुनावी मैदान में ही चलता है. अपने राजनीतिक जीवन के पुराने किस्से शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट छोड़कर बदायूं से चुनाव लड़ा था. PDA की राजनीति और परिवारवाद पर साधा निशाना: राष्ट्रीय लोकदल नेता ने समाजवादी पार्टी की PDA राजनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने PDA को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यादव और मुस्लिम मतदाता अब राजनीति को समझ चुके हैं. अशोक यादव ने सपा पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. उनके इन बयानों में सपा के राजनीतिक आधार और उसके प्रमुख सामाजिक समीकरणों को लेकर उनकी आलोचना साफ नजर आई. RLD की पुरानी ताकत वापस लाने का दावा: अशोक यादव ने राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि एक समय इस क्षेत्र में पार्टी की अच्छी पकड़ थी. आने वाले समय में RLD अपनी पुरानी स्थिति हासिल करने की कोशिश करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए क्षेत्र में आएंगे. उनके मुताबिक, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है.