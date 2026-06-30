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मिशन 27 की तैयारी में RLD; केसी त्यागी को बनाया पार्टी संसदीय दल का अध्यक्ष, जानिए नल वाले कुनबे में किसको क्या जिम्मेदारी मिली

जयंत ने केसी त्यागी को बनाया संसदीय दल का अध्यक्ष. ( Photo Credit; ETV Bharat )