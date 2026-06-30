मिशन 27 की तैयारी में RLD; केसी त्यागी को बनाया पार्टी संसदीय दल का अध्यक्ष, जानिए नल वाले कुनबे में किसको क्या जिम्मेदारी मिली
पार्टी संसदीय बोर्ड में जयंत चौधरी समेत कुल 15 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किये गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:10 PM IST
मेरठ : राष्ट्रीय लोकदल (RLD) अब मिशन 2027 को लेकर अपनी पावर बढ़ाने के साथ ही सियासी बिसात बिछाने में लग गई है. पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने और खुद को चौधरी चरण सिंह का फॉलोअर बताने वाले केसी त्यागी को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया है.
RLD लगातार पश्चिमी यूपी समेत आसपास के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है. केंद्र और प्रदेश सरकार में सहयोगी पार्टी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को पार्टी के संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष बनाकर साफ संकेत दिए हैं कि उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवा जोश के साथ अनुभव नेता की बहुत आवश्यकता है.
पार्टी संसदीय बोर्ड में जयंत चौधरी समेत कुल 15 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किये गये हैं. जिनमें जयंत चौधरी के अलावा हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले मेजर जनरल बिशंबर दयाल (वीएसएम सेवानिवृत्त), पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मलूक नागर, वर्तमान में बागपत से पार्टी के सांसद एवं नेता सदन लोकसभा डॉ. राजकुमार सांगवान, नेता सदन यूपी विधानसभा एवं विधायक राजपाल बलियान, पूर्व मंत्री अशोक यादव को सदस्य बनाया गया है.
पूर्व सांसद मुंशी राम, विधान परिषद सदस्य एवं नेता सदन यूपी योगेश चौधरी, राजस्थान में पार्टी के विधायक सुभाष गर्ग, पूर्व विधायक राजस्थान अब्दुर सगीर खान, मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली पार्टी नेता बबीता तोमर को बतौर सदस्य जिम्मेदारी दी गई है, बबिता बड़ौत से वर्तमान समय में चेयरमेन हैं. रालोद के सीनियर लीडर अनिल दूबे और रमा नागर को भी सदस्य बनाया गया है.
वहीं किसानों को साधने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने चार विशेष आमंत्रित सदस्य भी घोषित किये हैं, जिनमें दिल्ली के किसान नेता युद्धवीर सिंह, राजस्थान के विजय पुनिया, यूपी के सुखबीर गठना और चंद्रबली यादव शामिल हैं. रालोद के बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान ने बताया, पार्टी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर युवा जोश और अनुभव को तरजीह दे रही है, सभी वर्गो का साथ पार्टी को मिल रहा है. पार्टी हमेशा युवाओं, किसानों और कामगारों के साथ साथ आगे बढ़ रही है.
प्रवक्ता आतिर रिजवी ने कहा कि पार्टी को हर वर्ग का साथ मिल रहा है. वरिष्ठ नेताओं के अनुभव से पार्टी वर्कर्स भी उत्साहित हैं. वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक शादाब रिजवी कहते हैं कि पार्टी को केसी त्यागी जैसे नेता के अनुभव का फायदा मिल सकता है. वहीं जो टीम बनाई गई है उसमें सामाजिक समीकरणों को भी बेलेंस करने की पार्टी ने कोशिश की है.
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र शर्मा कहते हैं कि इस बार 2027 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यह राष्ट्रीय लोकदल की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि यहां जाट मुस्लिम कांबिनेशन इस पार्टी की ताकत रहा है. रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में है, पूर्व में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब सपा रालोद को इसका फायदा भी मिला था.
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