RLD का बड़ा दांव: अनुपम मिश्रा बने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, जयंत चौधरी ने सौंपी कमान
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अनुपम मिश्रा को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:43 PM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी के निर्देश पर पार्टी में फेरबदल किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है. राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि यह महत्वपूर्ण मनोनयन आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से संगठन को और अधिक सशक्त तथा सक्रिय बनाने की दिशा में कदम है.
मेहनत और निष्ठा के आधार पर नेतृत्व का फैसला: पार्टी नेतृत्व ने इस नियुक्ति के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन में मेहनत, लगन, निष्ठा और कार्यकुशलता के आधार पर ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं. मयंक त्रिवेदी ने बताया कि नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष अनुपम मिश्रा लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल की केंद्रीय टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं. वे इससे पहले राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीम आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक जैसी अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने झारखंड के प्रभारी और युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए संचालित लोकप्रिय 'सारथी' कार्यक्रम जैसी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है.
बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा रालोद का संगठन: उनकी इसी शानदार संगठनात्मक क्षमता, बौद्धिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य की कमान सौंपी है. मयंक त्रिवेदी ने आगे कहा कि वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. अनुपम मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अब रालोद संगठन को जमीनी स्तर यानी बूथ स्तर तक बेहद मजबूत और धारदार बनाया जाएगा. इस नई नियुक्ति से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को भी एक नई और प्रभावी गति मिलने की पूरी उम्मीद है.
रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं: अनुपम मिश्रा के इस महत्वपूर्ण मनोनयन पर रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने प्रसन्नता व्यक्त की है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, संसदीय दल के अध्यक्ष केसी त्यागी, सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान और चंदन चौहान ने उन्हें बधाई दी है. वहीं पार्टी के विधायक अजय कुमार, प्रसन्न चौधरी, मिथिलेश पाल, मदन भैया, गुलाम मोहम्मद, प्रदीप चौधरी और योगेश नौहवार ने भी उन्हें सफल कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं.
नई ऊंचाइयों पर संगठन को ले जाने का संकल्प: इनके अलावा प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल, युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र सिंह पटेल और पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र सिंह निमेष ने भी स्वागत किया है. छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडेय, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर, राष्ट्रीय सचिव डॉ. सर्वेश त्रिपाठी और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव शालिनी सिंह ने खुशी जताई है. साथ ही सोनिका आनंद, आदित्य विक्रम सिंह, रजनीकांत मिश्रा, प्रीति श्रीवास्तव, सम्राट सिंह और रामावती तिवारी ने भी बधाई दी. मयंक त्रिवेदी ने कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे.
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