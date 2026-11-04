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पश्चिमी यूपी में रालोद का सियासी दांव: तरसपाल मलिक ने घोषित की 9 जिलों की नई कार्यकारिणी, 73 पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग पर रालोद का जोर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक जनाधार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटा है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में रालोद ने पश्चिमी यूपी के नौ जिलों में अपनी नई क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है. हस्तिनापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष तरसपाल मलिक ने बुधवार को 73 पदाधिकारियों की सूची जारी की.

9 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों को मिली जिम्मेदारी: रालोद ने नई कार्यकारिणी में अलग-अलग जिलों के नेताओं को जगह दी है. पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए नौ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं. इनमें गौतमबुद्ध नगर के मनवीर सिंह भाटी, शामली के सोहनपाल सिंह, मेरठ के विनय मल्लापुर और संजय चौधरी रसूलपुर शामिल हैं. इसके अलावा बुलंदशहर के योगेंद्र लोधी, हापुड़ के सुनील कुमार (जाटव), गाजियाबाद के सतीश राठी, मुजफ्फरनगर के जगदीश आर्य एडवोकेट और गौतमबुद्ध नगर के बिजेंद्र यादव को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

27 नेताओं को बनाया गया क्षेत्रीय महासचिव: नई कार्यकारिणी में 27 नेताओं को क्षेत्रीय महासचिव बनाया गया है. इनमें गाजियाबाद के सुशील तेवतिया और जितेंद्र सिंह कुंडू, गौतमबुद्ध नगर के हरवीर सिंह तालान, शामली के अरविंद कुमार और डॉक्टर गुलजार, मेरठ के डॉक्टर गुलजार, सुरेंद्र नागर और सतीश त्यागी को जगह मिली है. इसके अलावा बुलंदशहर के मनोज रानी और ब्रज मोहन त्यागी, मेरठ के अशोक चौधरी (गंगानगर) और योगेंद्र सिंह (पतला), हापुड़ के कृपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के धर्मेंद्र तोमर और विकास बालियान को भी महासचिव बनाया गया है. इस सूची में सहारनपुर के महावीर सैनी एडवोकेट, रमेश चौहान, अनिल कुमार और मनोज वर्मा को भी जिम्मेदारी मिली है. वहीं बागपत के भंवर सिंह जाटव और अवधेश राणा, हापुड़ के मुकेश त्यागी, बसरत अली खां, विकास चौधरी, डॉक्टर बृजेश कश्यप और डॉक्टर जितेंद्र मलिक को क्षेत्रीय महासचिव बनाया गया है. इसके अलावा बागपत के ओमवीर सिंह को भी इस सूची में शामिल किया गया है. 37 नेताओं को बनाया गया क्षेत्रीय सचिव: रालोद ने नई कार्यकारिणी में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नौ जिलों के नेताओं को जगह दी है. पार्टी ने कुल 37 क्षेत्रीय सचिव बनाए हैं. इनमें मेरठ के ओंकार मलिक, हापुड़ के हरिराज त्यागी, मुजफ्फरनगर के विनोद कुमार, सहारनपुर के अमित कश्यप, गौतमबुद्ध नगर के करण ठाकुर, गाजियाबाद के प्रेमचंद भारती और बागपत के अनिल आर्य शामिल हैं.