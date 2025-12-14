ETV Bharat / state

पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली हिमाचल की पहली शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित महिला बनीं मुस्कान नेगी

असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी PhD ( @UmangFoundation )