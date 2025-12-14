पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली हिमाचल की पहली शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित महिला बनीं मुस्कान नेगी
RKMV कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी PhD करने वाली हिमाचल की पहली दृष्टिबाधित महिला बनीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 10:53 PM IST
शिमला: भारतीय चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन, अपनी सुरों से समां बांधने वाली दृष्टिबाधित गायिका और शिमला के आरकेएमवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुस्कान नेगी की करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली वह पहली शत-प्रतिशत महिला दृष्टिबाधित हैं. उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि डॉ. मुस्कान नेगी ने डॉ. मृत्युंजय शर्मा के निर्देशन में संगीत विषय में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है.
डॉ. मुस्कान नेगी ने हासिल की PhD की डिग्री
मुस्कान नेगी शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) में असिस्टेंट प्रोफेसर और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्था उमंग फाउंडेशन की ब्रांड एंबेसडर भी हैं. इस सफलता के लिए आरकेएमवी की प्रिंसिपल प्रो. अनुरिता सक्सेना ने बधाई दी है. डॉ. मुस्कान नेगी के शोध निर्देशक डॉ. मृत्युंजय शर्मा के अनुसार, विश्वविद्यालय से संगीत विषय में एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई के दौरान इस प्रतिभाशाली छात्रा ने कड़ी मेहनत की और दृष्टिबाधित होने को एक चुनौती समझकर उस पर विजय प्राप्त की है.
डॉ. मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि, "उच्च शिक्षा में ब्रेल पाठ्य सामग्री पर निर्भरता नहीं हो सकती. इसलिए डॉ. मुस्कान नेगी ने टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई में ई-रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल किया."
मुस्कान नेगी ने इन्हें दिया सफलता के श्रेय
डॉ. मुस्कान नेगी इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता अंबिका देवी और जयचंद के साथ अपने सभी परिजनों को दिया है.उन्होंने कहा कि, माता-पिता ने बचपन से उनका हौसला बढ़ाया. साथ ही पढ़ाई और गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की लगातार प्रेरणा भी दी. इसके अलावा मुस्कान नेगी ने अपने शोध निर्देशक डॉ. मृत्युंजय शर्मा के अलावा संगीत विभाग के अन्य शिक्षकों का भी आभार जताया.
मुस्कान नेगी कई सम्मान से हो चुकी हैं सम्मानित
बता दें कि, डॉ. मुस्कान नेगी को मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने यूथ आइकॉन बनाया है. इसके साथ ही गायन के क्षेत्र में उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मान से सम्मानित किया गया है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राजभवन में उन्हें सम्मानित कर चुके हैं. देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही अमेरिका के पांच राज्यों पर भी उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं.
2017 से भारतीय चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन हैं मुस्कान
प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि, डॉ. मुस्कान वर्ष 2017 से भारतीय चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन हैं. शिमला के पोर्टमोर स्कूल और राजकीय कन्या महाविद्यालय में उमंग फाउंडेशन की सहायता से एडमिशन लेने वाली पहली दृष्टिबाधित छात्राओं में से एक हैं. सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली डॉ. मुस्कान नेगी समय-समय पर ब्लड डोनेट भी करती हैं.
