RJS भर्ती परीक्षा का रिजल्ट : शुभम की कामयाबी ने किया दादी के निधन का गम दूर

44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया. इसमें नागौर के शुभम और डीडवाना जिले के सरवर चयनित हुए.

RJS results released
आरजेएस का परिणाम जारी (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
नागौर/ कुचामन सिटी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) भर्ती परीक्षा का नतीजा जारी किया. कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है. इसमें नागौर के शारदापुरम क्षेत्र के शुभम भाटी ने 11वीं और डीडवाना-कुचामन जिले के सरवर खान ने 19वीं रैंक हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया. दादी के निधन से गमजदा परिवार में शुभम की कामयाबी खुशियां लाई. शुभम एलएलएम द्वितीय वर्ष का छात्र है और जयपुर में आरजेएस की तैयारी की.

शुभम की माता संगीता भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव में प्रधानाचार्य और पिता बालकिशन भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाराणी में वरिष्ठ अध्यापक हैं. शुभम की बड़ी बहन ज्योत्सना भाटी राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. बहन ज्योत्सना के मार्गदर्शन में शुभम ने परीक्षा की तैयारी की. शुभम ने आरजेएस की तैयारी के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की. शुभम के जुड़वां भाई सौरभ ने बताया कि दादी रामकंवरी देवी का 12 दिसंबर को देहांत हो गया था. घर में शोक का माहौल था. शुभम की कामयाबी ने माहौल बदल दिया. मां संगीता ने बताया कि पिछली बार शुभम केवल चार अंकों से चूक गए, जिसका मलाल जरूर था, लेकिन इस बार की सफलता ने सारी कमी पूरी कर दी.

यह बोले शुभम के माता-पिता. (ETV Bharat Nagaur)

डीडवाना-कुचामन जिले के झाड़ोद निवासी एडवोकेट सरवर खान ने 19वीं रैंक प्राप्त की. सरवर ने भारती विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र) से एलएलबी की. हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) से कॉरपोरेट लॉ में विधि स्नातकोत्तर की. एडवोकेट रजाक हैदर ने बताया कि सरवर खान मूलतः झाड़ोद गांव के रहने वाले हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीडवाना में ही हुई. इसके बाद विधि व उच्च शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ गए. उनकी उपलब्धि पर परिवार और झाड़ोद में खुशी है.

