RJS भर्ती परीक्षा का रिजल्ट : शुभम की कामयाबी ने किया दादी के निधन का गम दूर

नागौर/ कुचामन सिटी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) भर्ती परीक्षा का नतीजा जारी किया. कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है. इसमें नागौर के शारदापुरम क्षेत्र के शुभम भाटी ने 11वीं और डीडवाना-कुचामन जिले के सरवर खान ने 19वीं रैंक हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया. दादी के निधन से गमजदा परिवार में शुभम की कामयाबी खुशियां लाई. शुभम एलएलएम द्वितीय वर्ष का छात्र है और जयपुर में आरजेएस की तैयारी की.

शुभम की माता संगीता भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव में प्रधानाचार्य और पिता बालकिशन भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाराणी में वरिष्ठ अध्यापक हैं. शुभम की बड़ी बहन ज्योत्सना भाटी राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. बहन ज्योत्सना के मार्गदर्शन में शुभम ने परीक्षा की तैयारी की. शुभम ने आरजेएस की तैयारी के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की. शुभम के जुड़वां भाई सौरभ ने बताया कि दादी रामकंवरी देवी का 12 दिसंबर को देहांत हो गया था. घर में शोक का माहौल था. शुभम की कामयाबी ने माहौल बदल दिया. मां संगीता ने बताया कि पिछली बार शुभम केवल चार अंकों से चूक गए, जिसका मलाल जरूर था, लेकिन इस बार की सफलता ने सारी कमी पूरी कर दी.