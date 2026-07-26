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NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि, युवा राजद ने रांची में निकाला कैंडल मार्च

रांची: झारखंड युवा राष्ट्रीय जनता दल ने रांची में कैंडल मार्च निकाला. जिसमें पार्टी ने उन मेधावी छात्र-छात्राओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने इस वर्ष NEET UG परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी.

युवा राजद के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची से परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च में राजद के नेता कार्यकर्ता उन छात्र-छात्राओं की तस्वीर लिए हुए थे. जिन्होंने पेपर लीक से तंग आकर जान दे दी थी.

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि वह उन बच्चों को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण एवं उससे जुड़े घटनाक्रमों के बीच आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं की स्मृति में श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर सकते हैं. कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-युवा, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर सभी ने दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग को बुलंद किया.

इस कैंडल मार्च का समापन शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ. जहां दिवंगत छात्र-छात्राओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. उपस्थित नेताओं ने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं की असमय मृत्यु केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे देश की अपूरणीय क्षति है. यह घटना शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है और सरकार को इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है.

युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत है. यह उन लाखों छात्रों की आवाज़ का सम्मान है, जिन्होंने पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया.