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NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि, युवा राजद ने रांची में निकाला कैंडल मार्च

रांची में राजद युवा मोर्चा ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला.

RJD Youth Wing candlelight march in Ranchi over NEET paper leak
रांची में राजद युवा मोर्चा का कैंडल मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 9:50 PM IST

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रांची: झारखंड युवा राष्ट्रीय जनता दल ने रांची में कैंडल मार्च निकाला. जिसमें पार्टी ने उन मेधावी छात्र-छात्राओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने इस वर्ष NEET UG परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी.

युवा राजद के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची से परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च में राजद के नेता कार्यकर्ता उन छात्र-छात्राओं की तस्वीर लिए हुए थे. जिन्होंने पेपर लीक से तंग आकर जान दे दी थी.

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि वह उन बच्चों को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण एवं उससे जुड़े घटनाक्रमों के बीच आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं की स्मृति में श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर सकते हैं. कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-युवा, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर सभी ने दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग को बुलंद किया.

इस कैंडल मार्च का समापन शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ. जहां दिवंगत छात्र-छात्राओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. उपस्थित नेताओं ने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं की असमय मृत्यु केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे देश की अपूरणीय क्षति है. यह घटना शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है और सरकार को इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है.

युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत है. यह उन लाखों छात्रों की आवाज़ का सम्मान है, जिन्होंने पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया.

युवा राष्ट्रीय जनता दल ने देशभर के सभी छात्र संगठनों, विशेषकर सीजेपी (CJP) सहित उन सभी छात्र-युवाओं और लोकतांत्रिक संगठनों का अभिनंदन किया. जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती प्रदान की. संगठन ने कहा कि यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और तब तक जारी रहेगा, जब तक देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती.

संगठन ने शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों के दौरान निहत्थे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों ने छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया. उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही, नीट यूजी सहित सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों को कठोरतम सजा देने की मांग दोहराई गई, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

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