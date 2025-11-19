ETV Bharat / state

'संजय हटाओ राजद बचाओ', RJD कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेजस्वी के करीबी का फूंका पुतला

आरजेडी में संजय यादव का विरोध बढ़ता जा रहा है. प्रदेश कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका. पढ़ें पूरी खबर..

protest against Sanjay Yadav
संजय यादव का आरजेडी में विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 19, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद आरजेडी में अंतर्विरोध बढ़ने लगा है. खासकर तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है. रोहिणी आचार्य के बाद अब कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आने लगे हैं. बुधवार को प्रदेश कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी हुई. कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी फूंका. ये लोग संजय को पार्टी से हटाने की मांग कर रहे हैं.

संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन: आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संजय यादव और विधान पार्षद सुनील सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही दोनों नेताओं का पुतला दहन किया. इनका आरोप है कि संजय यादव और सुनील सिंह पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हैं. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान 'संजय हटाओ राजद बचाओ' और 'संजय यादव गो बैक' के नारे भी लगाए.

protest against Sanjay Yadav
संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

'संजय यादव के कारण मिली हार': आरजेडी कार्यालय के सामने पुतला दहन करने के बाद कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौहान ने साफ-साफ कहा कि संजय यादव और सुनील सिंह के कारण इस चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए हम मांग करते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए इनको बाहर किया जाए.

"लालू यादव की विचारधारा को ध्वस्त करने का काम संजय यादव और सुनील सिंह ने किया है. हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द संजय यादव को पार्टी से निकाल जाए."- पृथ्वीराज चौहान, कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल

protest against Sanjay Yadav
संजय यादव के खिलाफ नारे लगाते कार्यकर्ता (ETV Bharat)

'संजय हटाओ राजद बचाओ': वहीं, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जबतक संजय यादव को नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध जारी रहेगा. इन्होंने जो देकर कहा कि आरजेडी को बचाने के लिए संजय यादव को हटाना जरूरी है. वैसे भी बिहार को बिहार चलाएगा, हरियाणवी नहीं.

रोहिणी ने लगाए थे आरोप: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की दूसरी बेटी और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रह चुकीं रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर पार्टी को हाईजैक करने और परिवार में फूट डालने के आरोप लगाए हैं. उनको आरोप है कि संजय के लिए तेजस्वी यादव ने उन पर चप्पल भी उठाए.

तेजप्रताप बता चुके हैं जयचंद: इससे पहले तेजप्रताप यादव ने भी कई बार संजय यादव पर हमला बोला था. बिना लिए उनको जयचंद कहकर बुलाते हैं. उनका भी आरोप है कि संजय यादव की पार्टी से जुड़े तमाम फैसले लेते हैं, जिस वजह से पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है.

ये भी पढ़ें:

'संजय यादव को हरियाणा भेज दिया जाए..' राबड़ी आवास के बाहर लगे मुर्दाबाद के नारे

'तेजस्वी ने मुझे घर से निकाला, सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा' रोहिणी का बड़ा आरोप

संजय यादव 'फ्रंट सीट विवाद' पर बिना बोले बहुत कुछ बोल गईं रोहिणी, सवाल- क्या है संकेत ?

संजय यादव ने टिकट के लिए मांगे 2.70 करोड़, राबड़ी आवास RJD नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, कपड़े फाड़ खूब रोए

क्या आप जानते हैं संजय यादव कौन हैं? जिसने तेजस्वी को शिखर तक पहुंचाया, हर वक्त रहते हैं साये की तरह

TAGGED:

संजय यादव का आरजेडी में विरोध
TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव
ROHINI ACHARYA
BIHAR ELECTION 2025
PROTEST AGAINST SANJAY YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

वोट डालकर काम पर लौटने लगे बिहार के प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़.. कब रुकेगा पलायन?

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.