ETV Bharat / state

'संजय हटाओ राजद बचाओ', RJD कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेजस्वी के करीबी का फूंका पुतला

'संजय यादव के कारण मिली हार': आरजेडी कार्यालय के सामने पुतला दहन करने के बाद कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौहान ने साफ-साफ कहा कि संजय यादव और सुनील सिंह के कारण इस चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए हम मांग करते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए इनको बाहर किया जाए.

संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन: आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संजय यादव और विधान पार्षद सुनील सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही दोनों नेताओं का पुतला दहन किया. इनका आरोप है कि संजय यादव और सुनील सिंह पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हैं. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान 'संजय हटाओ राजद बचाओ' और 'संजय यादव गो बैक' के नारे भी लगाए.

"लालू यादव की विचारधारा को ध्वस्त करने का काम संजय यादव और सुनील सिंह ने किया है. हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द संजय यादव को पार्टी से निकाल जाए."- पृथ्वीराज चौहान, कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल

संजय यादव के खिलाफ नारे लगाते कार्यकर्ता (ETV Bharat)

'संजय हटाओ राजद बचाओ': वहीं, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जबतक संजय यादव को नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध जारी रहेगा. इन्होंने जो देकर कहा कि आरजेडी को बचाने के लिए संजय यादव को हटाना जरूरी है. वैसे भी बिहार को बिहार चलाएगा, हरियाणवी नहीं.

रोहिणी ने लगाए थे आरोप: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की दूसरी बेटी और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रह चुकीं रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर पार्टी को हाईजैक करने और परिवार में फूट डालने के आरोप लगाए हैं. उनको आरोप है कि संजय के लिए तेजस्वी यादव ने उन पर चप्पल भी उठाए.

तेजप्रताप बता चुके हैं जयचंद: इससे पहले तेजप्रताप यादव ने भी कई बार संजय यादव पर हमला बोला था. बिना लिए उनको जयचंद कहकर बुलाते हैं. उनका भी आरोप है कि संजय यादव की पार्टी से जुड़े तमाम फैसले लेते हैं, जिस वजह से पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है.

ये भी पढ़ें: