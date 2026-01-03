ETV Bharat / state

'बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां..', BJP मंत्री के पति के शर्मनाक बयान के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं

बिहार की लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गिरधारी लाल साहू के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है. महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.

RJD protest in Patna
पटना में आरजेडी का प्रदर्शन (ETV Bharat)
पटना: बिहार की लड़कियों को लेकर शर्मनाक बयान देने वाले उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ विरोध तेज होने लगा है. पटना में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने प्रदर्शन किया और गिरधारी का पुतला फूंका. आरजेडी ने गिरधारी पर एक्शन लेने और मंत्री को हटाने की मांग की है.

आरजेडी ने मंत्री पति का फूंका पुतला: आरजेडी महिला मोर्चा की सदस्यों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया. प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बिहार की मां- बहनों का रेट फिक्स करने का दुस्साहस किया है, जो शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि इसी के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं.

गिरधारी लाल साहू के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आरजेडी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: वहीं, बिहार प्रदेश आरजेडी महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भारती ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने बिहार की महिलाओं का अपमान किया है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हमलोगों की मांग है कि गिरधारी लाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. साथ ही उनकी पत्नी और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेंगे.

RJD protest in Patna
सड़क पर उतरीं आरजेडी महिला मोर्चा की सदस्य (ETV Bharat)

"बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार महिलाओं का अपमान किया जा रहा है. इस बार तो और हद हो गई बीजेपी के नेता ने बिहार की महिलाओं की कीमत 20 से 25 हजार लगाई है. बिहार की महिलाओं की बोली लगाई जा रही है. यह शर्मनाक एवं निंदनीय बयान है. राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है. रेखा आर्य को मंत्रिमंडल से हटना चाहिए. राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि उनके पति पर अविलंब कार्रवाई हो."- डॉ. अनीता भारती, कार्यकारी अध्यक्ष, महिला मोर्चा, आरजेडी

क्या बोले थे गिरधारी लाल साहू?: मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार की लड़कियों से जुड़ा अमर्यादित बयान दिया था. युवा कार्यकर्ताओं से उनकी उम्र पूछते हुए उन्होंने कहा, 'तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम अभी भी जवान हो, शादी नहीं हुई है तुम्हारी? क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अबतक तो तुम्हारे 3-4 बच्चे हो गए होते. तुम्हारे लिए हम बिहार से लड़की ले आते. बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है. मेरे साथ आओ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं.'

विवाद के बाद दी सफाई: वहीं बयान पर विवाद होने के बाद मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने सफाई दी है. वायरल वीडियो पर कहा कि मजाकिया अंदाज में अपने दोस्त की शादी की बात की. मेरे बयान को विरोधियों ने गलत तरीके से पेश किया. अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची या बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़कर मांगता हूं.

कौन हैं गिरधारी लाल साहू?: बिहार की लड़कियों को लेकर शर्मनाक बयान देने वाले गिरधारी लाल साहू असल में उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति हैं. पुष्कर सिंह धामी सरकार में महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा सोमेश्वर विधानसभा सीट से विधायक हैं. जहां एक कार्यक्रम में गिरधारी लाल साहू ने ये बयान दिया था.

