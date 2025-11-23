'डायनासोर की तरह बिहार से खत्म हो जाएगा RJD', बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी
बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार से राजद खत्म हो जाएगा, जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ.
Published : November 23, 2025 at 8:27 PM IST
पटना: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद नेताओं की बयानबाजी चर्चा में है. पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतनराम मांझी का ताजा ट्वीट चर्चा में है. मांझी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गया, उसी तरह बिहार से राजद समाप्त हो जाएगा.
डायनासोर से तुलना: जितेंद्र मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पोस्ट पर लिखा है कि जो अंजाम धरती पर डायनासोर का हुआ. आने वाले वक्त में वही अंजाम बिहार में राजद का होगा. अब तो सब लोग कहने लगें हैं. 'धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकतें.'
जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ,आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) November 23, 2025
अब तो सब लोग कहने लगें हैं…
“धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकतें”@RJDforIndia @yadavtejashwi @AHindinews @ANI @PTI_News @ians_india
एनडीए की प्रचंड जीत: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई. 89 सीट जीतने के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है. 85 सीट जीतकर जदयू दूसरे नंबर पर रहा. 19 सीट पर लोजपा रामविलास की जीत हुई. 5 सीट पर हम पार्टी और 4 सीट पर राष्ट्रीय लोक मार्चा की जीत हुई.
महागठबंधन की करारी हार: इसबार महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर जीत मिली. 25 सीटों पर जीत दर्ज कर राजद तीसरे नंबर की पार्टी बन गयी. कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल की. दो सीट पर सीपीआई एमएल, आईआईपी और सीपीआई एम 1-1 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं बसपा को एक सीट पर जीत मिली.
हार के बाद आत्ममंथन में महागठबंधन: चुनावी नतीजों के बाद वैसे ही महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में यह टिप्पणी उनके राजनीतिक भविष्य पर और सवाल खड़ी करती दिख रही है. बिहार में NDA की बड़ी जीत और RJD की करारी हार के बाद विपक्ष अभी आत्ममंथन के दौर में हैं, लेकिन मांझी का यह तंज सीधे तौर पर RJD के संगठन, नेतृत्व पर निशाने के रूप में है.
चुनावी परिणाम RJD पर दबाव: 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी पर भारी दबाव बना दिया है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रही. उसकी सीटें भी बड़ी संख्या में घटीं. चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़े हुए. तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी विपक्ष उंगली उठाई है.
मांझी की राजनीति: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि जीतनराम मांझी के NDA के साथ संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. चुनाव में 'हम' की भूमिका बहुत बड़ी भले न रही हो, लेकिन मांझी की व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान और दलित समाज में उनकी पकड़ NDA के लिए महत्वपूर्ण है.
"उनका यह ट्वीट न केवल RJD पर सीधा हमला है, बल्कि NDA की राजनीतिक आक्रामकता को भी बढ़ाता है." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
