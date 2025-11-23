ETV Bharat / state

'डायनासोर की तरह बिहार से खत्म हो जाएगा RJD', बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार से राजद खत्म हो जाएगा, जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ.

जीतनराम मांझी
जीतनराम मांझी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद नेताओं की बयानबाजी चर्चा में है. पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतनराम मांझी का ताजा ट्वीट चर्चा में है. मांझी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गया, उसी तरह बिहार से राजद समाप्त हो जाएगा.

डायनासोर से तुलना: जितेंद्र मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पोस्ट पर लिखा है कि जो अंजाम धरती पर डायनासोर का हुआ. आने वाले वक्त में वही अंजाम बिहार में राजद का होगा. अब तो सब लोग कहने लगें हैं. 'धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकतें.'

एनडीए की प्रचंड जीत: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई. 89 सीट जीतने के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है. 85 सीट जीतकर जदयू दूसरे नंबर पर रहा. 19 सीट पर लोजपा रामविलास की जीत हुई. 5 सीट पर हम पार्टी और 4 सीट पर राष्ट्रीय लोक मार्चा की जीत हुई.

महागठबंधन की करारी हार: इसबार महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर जीत मिली. 25 सीटों पर जीत दर्ज कर राजद तीसरे नंबर की पार्टी बन गयी. कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल की. दो सीट पर सीपीआई एमएल, आईआईपी और सीपीआई एम 1-1 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं बसपा को एक सीट पर जीत मिली.

राजद नेता तेजस्वी यादव
राजद नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

हार के बाद आत्ममंथन में महागठबंधन: चुनावी नतीजों के बाद वैसे ही महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में यह टिप्पणी उनके राजनीतिक भविष्य पर और सवाल खड़ी करती दिख रही है. बिहार में NDA की बड़ी जीत और RJD की करारी हार के बाद विपक्ष अभी आत्ममंथन के दौर में हैं, लेकिन मांझी का यह तंज सीधे तौर पर RJD के संगठन, नेतृत्व पर निशाने के रूप में है.

चुनावी परिणाम RJD पर दबाव: 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी पर भारी दबाव बना दिया है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रही. उसकी सीटें भी बड़ी संख्या में घटीं. चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और नेतृत्व के फैसलों पर सवाल खड़े हुए. तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी विपक्ष उंगली उठाई है.

मांझी की राजनीति: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि जीतनराम मांझी के NDA के साथ संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. चुनाव में 'हम' की भूमिका बहुत बड़ी भले न रही हो, लेकिन मांझी की व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान और दलित समाज में उनकी पकड़ NDA के लिए महत्वपूर्ण है.

पीएम मोदी के साथ जीतन राम मांझी
पीएम मोदी के साथ जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

"उनका यह ट्वीट न केवल RJD पर सीधा हमला है, बल्कि NDA की राजनीतिक आक्रामकता को भी बढ़ाता है." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

RJD LALU YADAV
जीतन राम मांझी
लालू यादव
BIHAR ELECTION
JITAN RAM MANJHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.