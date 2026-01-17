ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव में प्रत्याशियों पर नजर रख रहा राजद, जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी करेगी बड़ी बैठक

झारखंड नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशियों पर नजर रख रही है. जिला अध्यक्षों के साथ चुनाव को लेकर पार्टी बड़ी बैठक करेगी.

MUNICIPAL ELECTIONS IN JHARKHAND
राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 17, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. लेकिन नगर निकाय चुनाव पर सभी राजनीतिक दल अपनी नजर बनाए हुए हैं. राजनीतिक दल पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को मजबूत कर रहे हैं. इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर करीबी से नजर रखे हुए हैं. साथ ही पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की समीक्षा कर रही है.

प्रदेश राजद चुनाव के लिए बनाएगी समिति

राष्ट्रीय जनता दल जल्द ही पूरे झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी और नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम निर्णय लेगी. नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल वरीय नेताओं का एक समिति भी बनाएगी. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. सरकार इस बार दलगत आधार पर चुनाव नहीं करवाएगी. राष्ट्रीय जनता दल नगर निकाय चुनाव पर नजर रखे हुए हैं. कई जिला अध्यक्षों ने प्रत्याशियां देने के लिए अपनी बात रखी है.

जानकारी देते राजद प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का देगी समर्थन

राजद के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन देगी. इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर सहमति ली जाएगी. दरअसल झारखंड के पलामू समेत कई इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव है. पलामू के हुसैनाबाद और बिश्रामपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है. वहीं संथाल परगना के देवघर और गोड्डा से भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं.

