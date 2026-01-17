ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव में प्रत्याशियों पर नजर रख रहा राजद, जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी करेगी बड़ी बैठक

पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. लेकिन नगर निकाय चुनाव पर सभी राजनीतिक दल अपनी नजर बनाए हुए हैं. राजनीतिक दल पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को मजबूत कर रहे हैं. इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर करीबी से नजर रखे हुए हैं. साथ ही पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की समीक्षा कर रही है.

प्रदेश राजद चुनाव के लिए बनाएगी समिति

राष्ट्रीय जनता दल जल्द ही पूरे झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी और नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम निर्णय लेगी. नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल वरीय नेताओं का एक समिति भी बनाएगी. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. सरकार इस बार दलगत आधार पर चुनाव नहीं करवाएगी. राष्ट्रीय जनता दल नगर निकाय चुनाव पर नजर रखे हुए हैं. कई जिला अध्यक्षों ने प्रत्याशियां देने के लिए अपनी बात रखी है.