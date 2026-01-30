ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव बेहद गंभीरता से लड़ेगा राजद! पार्टी ने कहा- साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को हर हाल में रोकेंगे

नगर निकाय चुनाव के लिए राजद पूरी तरह से तैयार है. पार्टी ने साफ किया है कि साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को रोका जाएगा.

RJD in municipal elections
मंच पर बैठे राजद के नेता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी रणनीति तय कर ली है. आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई अहम बैठक में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से जुड़े और पार्टी के प्रति समर्पित उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला हुआ. साथ ही यह भी तय किया गया कि भाजपा-समर्थित या साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद बनने से रोका जाए.

मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने का संकल्प

बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन सभी दल अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग ले रहे हैं. राजद भी अपने योग्य उम्मीदवारों को समर्थन देगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि साम्प्रदायिक ताकतों की जीत न हो.

राजद नेताओं के बयान (ETV Bharat)

जहां गठबंधन का उम्मीदवार बेहतर होगा, उसे मदद करेंगे: श्रम मंत्री

राजद कोटे से हेमंत सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बैठक में देर से पहुंचने के बावजूद महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अन्य दलों के योग्य और मजबूत उम्मीदवारों को हर संभव मदद की जाएगी, ताकि भाजपा-समर्थित या साम्प्रदायिक सद्भाव के खिलाफ काम करने वाले उम्मीदवार पराजित हो सकें.

श्रम मंत्री ने आगे कहा कि पूरे राज्य में महागठबंधन की लहर चल रही है. इस लहर का लाभ उठाकर जहां भी साम्प्रदायिक शक्तियों के समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ कोई मजबूत प्रत्याशी होगा, राजद के नेता-कार्यकर्ता उसे जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे.

पार्टी के पास सामाजिक न्याय के पक्ष में गोलबंदी का मौका: गौतम सागर राणा

वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने बैठक के बाद कहा कि हालांकि निकाय चुनाव सैद्धांतिक रूप से दलीय आधार पर नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी दल अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं. ऐसे में राजद के पास सुनहरा अवसर है कि वह जनता के बीच जाकर मतदाताओं को बताए कि देश कैसे खतरे में है.

उन्होंने कहा कि राजद के पास सामाजिक न्याय और संविधान बचाने का मुद्दा उठाने का अच्छा मौका है. झामुमो से भी बातचीत होगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं रहता

लगभग पांच घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, प्रदेश महासचिव सत्यानंद भोक्ता, श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष अनिता यादव, महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, प्रवक्ता कैलाश यादव, डॉ. मनोज कुमार, वरिष्ठ नेता इरफान अहमद अंसारी, रामकुमार यादव, साथ ही राज्य के सभी 24 जिलों के जिलाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे.

