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राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद के राजू का बयान से राजद नाराज

रांची: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की करारी हार मिली है. वहीं एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत के बाद महागठबंधन के दो मुख्य घटक दल कांग्रेस और राजद में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है.

AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार का ठीकरा सीपीआई माले और राजद पर फोड़ा.

के. राजू द्वारा मीडिया के समक्ष दिए बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए राजद ने इसकी तीखी आलोचना की है. पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि फिरकापरस्त और साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए राजद के बेहतरीन ट्रेक रिकॉर्ड रहा है. हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना मंजूर किया पर झुके नहीं. डॉ मनोज कुमार ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी द्वारा हम पर और सीपीआई माले पर धोखा देने का आरोप लगाना, उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है.

डॉ. मनोज कुमार ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक सिद्धांत वादी पार्टी है. हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने जेल जाना कबूल किया. उन्हें कई झूठे केसों में फंसाया गया लेकिन कभी उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया. गठबंधन के साथ कभी भी धोखा देने का काम राजद ने नहीं किया.

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव खुद चुनाव एजेंट के रूप में विधानसभा में उपस्थित थे. राजद के चारों विधायकों ने उन्हें दिखाकर अपने मत का प्रयोग किया. इसके बावजूद कांग्रेस के प्रभारी द्वारा इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से देना उनकी घटिया मानसिकता की निशानी है.