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छात्र आंदोलन के समर्थन का राजद ने किया एलान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

रांची: नीट पेपर लीक मामले और उसके बाद देशभर में 22 छात्रों के आत्महत्या के लिए राजद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दोषी ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है. झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश गौतम सागर राणा ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन कर दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर अपनी बातें रखीं.

राजद नेता गौतम सागर राणा ने कहा कि लोकतंत्र लोक राज और लोक लज्जा से चलता है. वह खुद 1974 जेपी आंदोलन के सिपाही रहे हैं, इसलिए आज उन्हें यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि जंतर-मंतर से शुरू छात्रों का यह देशव्यापी आंदोलन 1974 के जेपी आंदोलन से भी बड़ा है. उन्होंने कहा कि 1974 में छात्रों का एक छोटा सा आंदोलन गुजरात से चलकर बिहार पहुंचा था. उसके बाद जेपी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया था.

राजद नेता गौतम सागर राणा और कैलाश यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

राजद नेता ने कहा कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान समय में छात्रों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप तैयार हो गया है, इसलिए मोदी सरकार को अविलंब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन थकने वाला नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन की धार संपूर्ण देश में फैल गया है. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो देश की गद्दी से उनका जाना तय है.

प्रधानमंत्री छात्रों के प्रति निष्ठुरः कैलाश यादव

वहीं प्रेस वार्ता के दौरान राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि छात्रों का जनांदोलन और तीव्र होगा. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री छात्रों के प्रति निष्ठुर हैं. युवा छात्र देश के भविष्य हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है. जब चौतरफा दबाव पड़ा है तब केंद्र सरकार की 27 दिनों बाद नींद खुली है और प्रधानमंत्री पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाने की बात कह रहे हैं.

जेपी आंदोलन से बड़ा बताया दिल्ली का आंदोलन