रोचक हुआ रांची मेयर का चुनाव, कांग्रेस और झामुमो के बाद राजद भी उतरा मैदान में, सुजाता कच्छप को दिया अपना समर्थन

रांची नगर निगम में राजद ने अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. सुजाता कच्छप को पार्टी ने अपना समर्थन दिया है.

RJD supports Sujata Kachhap
राजद कार्यालय में सुजाता कच्छप (Etv Bharat)
Published : February 14, 2026 at 8:17 PM IST

रांची: राजधानी रांची में मेयर पद का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है. पहले ही झारखंड सरकार में शामिल दो मुख्य पार्टियों, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने समर्थित मेयर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, और अब सत्ताधारी पार्टी की एक और सहयोगी, राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है.

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने सुजाता कच्छप को राजद द्वारा समर्थित उम्मीदवार ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव के कहने पर उन्हें समर्थन करने का ऐलान किया है.

रंजन यादव ने सुजाता कच्छप को एक ईमानदार और मिलनसार जन प्रतिनिधि बताया जो सबके सुख-दुख में साथ देती हैं, और कहा कि यही वजह है कि वह वार्ड नंबर 7 से तीन बार पार्षद के तौर पर जीती हैं. राजद के युवा नेता ने कहा कि इस बार सुजाता कच्छप सिर्फ वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रत्याशी ही नहीं, बल्कि मेयर प्रत्याशी भी हैं. आज से, हर राजद नेता और कार्यकर्ता सुजाता कच्छप के लिए काम करेगा.

झारखंड युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने रांची मेयर सीट के लिए सुजाता कच्छप को अपना समर्थन देने की घोषणा की, साथ ही पार्टी समर्थित कई अन्य उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की.

रांची के अलावा, राजद ने साहिबगंज में राजमहल, दुमका नगर परिषद, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा में मिहिजाम नगर परिषद, जामताड़ा नगर पंचायत, देवघर नगर निगम, चतरा नगर परिषद, गिरिडीह नगर निगम, धनबाद नगर निगम, लातेहार नगर पंचायत, विश्रामपुर नगर पंचायत, पलामू के हरिहरगंज नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, गढ़वा नगर परिषद और मंझिआंव नगर पंचायत के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की. झारखंड राजद के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि इन सीटों के अलावा, रांची में 25 वार्डों में हमारे समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

राजद समर्थित उम्मीदवार के रूप में घोषित होने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, मेयर पद की उम्मीदवार सुजाता कच्छप ने कहा कि वह इसके लिए राजद परिवार की आभारी हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हूं लेकिन मेरा भविष्य राजद के साथ है, इसलिए मैं राजद कार्यालय में मौजूद हूं.

