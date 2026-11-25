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RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर में भीषण चोरी, ताला तोड़कर उड़ाया सामान

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के घर में चोरी ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र जैसे सेफ माना जाने वाला इलाका भी सुरक्षित नहीं रह गया है. यहां आम इंसान की बात क्या करें, RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. इस घटना ने पुलिस के गश्ती दावों की पोल खोलकर रख दिया है. शक्ति सिंह यादव फिलहाल पटना में हैं.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आवास के पास ही चोरी