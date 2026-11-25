RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर में भीषण चोरी, ताला तोड़कर उड़ाया सामान
नालंदा के हिलसा में RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह के घर में भीषण चोरी हुई है. डॉग स्क्वॉड और FSL को बुलाया गया है. रिपोर्ट- महमूद
Published : November 25, 2026 at 11:05 AM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र जैसे सेफ माना जाने वाला इलाका भी सुरक्षित नहीं रह गया है. यहां आम इंसान की बात क्या करें, RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. इस घटना ने पुलिस के गश्ती दावों की पोल खोलकर रख दिया है. शक्ति सिंह यादव फिलहाल पटना में हैं.
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आवास के पास ही चोरी
जिस स्थान पर आरजेडी प्रवक्ता का आवास है, वह शहर का सबसे प्रमुख और वीआईपी क्षेत्र माना जाता है. उनके घर के बिल्कुल पास में ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का सरकारी आवास, न्यायिक पदाधिकारियों के आवास समेत प्रशासन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थान मौजूद हैं.
''अभी हमें दूरभाष पर सूचना दी गई है कि जो हिलसा जो मेरा निजी आवास है, एसडीओ आवास, डीएसपी और जज आवास के बगल में ऑन रोड उसमें भीषण डकैती हुई है. अपराधियों ने रात में घुसकर पूरे घर को खाली किया है. बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त किया है. सीसीटीवी का सारा मशीन उठाकर के ले भी गया है और इस क्रम में मैंने स्थानीय थाना को सूचना दी है.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के घर में चोरी
ऐसे संवेदनशील और कड़ी सुरक्षा वाले जोन में चोरी की वारदात होने से स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्ती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को भी चुरा लिया है. छठ पर्व के पहले घर की रखवाली के लिए एक लड़का रहता था. हालांकि छठ पर्व के बाद वह भी चला गया. जिसके कारण घर बंद रहता था.
FSL की टीम छानबीन करने पहुंची
घटना की जानकारी मिलने के बाद से आवास पर समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. फिलहाल क्या-क्या सामान चोरी हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है. पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है. एफएसएल की टीम पहुंच गई है. आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है.
''घर पर कोई सदस्य नहीं रह रहे थे. छठ के बाद से ही घर बंद था. मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. फिलहाल एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वॉड को बुलाया जा रहा है. मामले को लेकर छानबीन चल रही है.''- चंद्रभानु, थानाध्यक्ष, हिलसा
चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण
शक्ति सिंह यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उनका घर अनुमंडल पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी के घऱ के ठीक अपोजिट है. ऐसी जगह पर ऑन रोड चोरी हो जाना इससे बड़ा प्रशासनिक निकम्मेपन का उदाहरण नहीं हो सकता. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया है.
''हिलसा में बीच बाजार में सड़क के किनारे बने हुए मकान पर, जहां पर सारे अधिकारी रहते हों, इतनी बड़ी डकैती हो जाए पता नहीं चले, सुराग न मिले और गश्ती बल क्या कर रहा था? जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, वह क्या कर रहे थे. 3 से 4 घंटे से कम नहीं खंगाला होगा, जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं. तो बड़ा ही चिंताजनक है. अगर कोई होता, सोया हुआ होता तो उसकी हत्या भी हो सकती थी.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
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