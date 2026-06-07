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'बकैती, फकैती और लठैती..मंत्र पर चल रही सरकार' बोली RJD- 'खजाना खाली कर खरीदे जा रहे वोट'

'सभी पर महंगाई की मार' : बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है. पत्रकार हो या स्वर्णकार, कोई भी परिवार महंगाई की मार से अछूता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका है और सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने में जुटी है.

17 जून की धरने की की गई समीक्षा : एक दिवसीय दौरे पर नालंदा मुख्यालय बिहारशरीफ पहुंचे शक्ति सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की. बैठक में आगामी 17 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित राजद के एकदिवसीय धरना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई. इस दौरान कार्यकर्ताओं को आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

नालंदा : राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए सरकारी खजाना खाली कर वोट खरीदे जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार तथा अपराध से त्रस्त है.

''विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार का एकबाल खत्म हो चुका है. नई सरकार का गठन होने के बाद तीन ही मूलमंत्र पर चल रही है. बकैती, फकैती और लठैती करती है. नालंदा जिला के व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ उनके दल में भी लामबंदी है. कहीं कोई काम नहीं हो रहा है. बिना मामूल के काम कराना कितना कठिन है. अब लड़ाई ठन चुकी है, बात दूर तक जाएगी.''- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

तीन मूल मंत्र पर चल रही नई सरकार : शक्ति सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में संगठित भ्रष्टाचार और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नई सरकार तीन मूलमंत्रों—"बकैती, फकैती और लठैती"—पर चल रही है.

लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती पर गुस्सा : राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के भीतर ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है. वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती के मुद्दे पर भी पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है. बैठक के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 जून के धरना कार्यक्रम को प्रभावी और व्यापक बनाने की अपील की.

एनडीए पर वोट खरीदने का आरोप : आरजेडी प्रवक्ता का इशारा मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 10000 रुपए बांटना पर था. वहीं एमएलसी और राज्यसभा चुनाव पर भी उनका निशाना था. पिछली बार जैसे राज्यसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों ने सभी सीट पर जीत हासिल की थी ठीक उसी तर्ज पर इस बार होने वाले एमएलसी चुनाव पर भी आरजेडी के लिए संकट दिख रहा है. अभी तक एनडीए ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने 10 में से 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं. दीपक प्रकाश का नाम सामने आता है तो फिर 10 की 10 सीट पर उम्मीदवार एनडीए के होंगे ऐसे में चुनाव तय होगा.

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