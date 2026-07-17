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RJD में बड़ी टूट! मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा, बोले- 'पार्टी में वफादार के लिए कोई जगह नहीं'

मृत्युंजय तिवारी का आरजेडी से इस्तीफा बिहार की वर्तमान राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है. जानें क्या है उनके इस्तीफे की वजह. पढ़ें खबर-

MRITYUNJAY TIWARI RESIGNS
मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 8:05 AM IST

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पटना: बिहार की सियासत में हलचल मचाते हुए राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले यह इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्होंने राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पार्टी कार्यालय में इस्तीफा सौंपा.

मृत्युंजय तिवारी ने बताई इस्तीफे की वजह: मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान और महत्व नहीं दिया जा रहा था. लंबे समय से अपनी भूमिका को लेकर असंतुष्ट चल रहे तिवारी ने आखिरकार यह कदम उठा लिया. उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और अंतिम सांस तक जनसेवा करते रहेंगे.

मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा (ETV Bharat)

"पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था. मैंने इस बात की शिकायत कई वरिष्ठ नेताओं और खुद तेजस्वी यादव से भी की, लेकिन किसी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया. अब राजद में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कोई सम्मान और जगह नहीं बची है. रोज-रोज घुटकर जीने और अपमानित होकर राजनीति करने से बेहतर मैंने पार्टी से अपना रास्ता अलग करना समझा." -मृत्युंजय तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, राजद

पार्टी के प्रमुख चेहरे की विदाई: पार्टी के लिए मीडिया में मजबूती से पक्ष रखने वाले मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक राजद के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं. उनका इस्तीफा संगठन के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है क्योंकि वे पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने वाले चेहरे थे.

आरजेडी में बढ़ रही है नाराजगी: तिवारी का इस्तीफा हाल के दिनों में राजद के अंदर चल रही नाराजगी को और उजागर करता है. पार्टी नेतृत्व पर असंतोष जताने वाले नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जो आगामी चुनावी रणनीति के लिए चिंता का विषय बन गया है.

उपचुनाव से पहले मुश्किलों में राजद: बांकीपुर उपचुनाव और अन्य राजनीतिक गतिविधियों से पहले राजद की इन आंतरिक परेशानियों ने पार्टी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है. तेजस्वी यादव के विदेश दौरे के दौरान पार्टी में यह हलचल और ज्यादा चिंताजनक बन गई है.

तिवारी की पार्टी में भूमिका: भागलपुर जिले के रहने वाले मृत्युंजय तिवारी आरजेडी में ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते थे. लंबे समय तक वे पार्टी के सबसे सक्रिय प्रवक्ताओं में शामिल रहे. टीवी डिबेट्स में आरजेडी की नीतियों का आक्रामक बचाव करना उनकी पहचान थी. उनका जाना पार्टी के मीडिया प्रबंधन और जनसंचार को कमजोर करेगा, खासकर उस समय जब आरजेडी को विपक्षी खेमे में अपनी बात मजबूती से रखनी है.

भविष्य की रणनीति पर सस्पेंस: मृत्युंजय तिवारी ने अपने अगले कदम के बारे में कुछ नहीं बताया है. राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे किस दिशा में जा सकते हैं. इस इस्तीफे से बिहार की सियासत का तापमान और बढ़ गया है.

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