'बिहारशरीफ को बना दिया जम्मू-कश्मीर', शक्ति सिंह यादव ने कहा- यह डरी-सहमी सरकार का नमूना

नालंदा: हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव शुक्रवार सुबह नालंदा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पहुंचे. वहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहारशरीफ शहर में की गई भारी सुरक्षा व्यवस्था को 'डरी और सहमी हुई सरकार का सबसे बड़ा सबूत' करार दिया.

'जम्मू-कश्मीर जैसी स्थिति बना दी गई': पत्रकारों से बातचीत में शक्ति सिंह यादव ने कहा, “आज देखिए, पूरे बिहारशरीफ को मानो जम्मू-कश्मीर जैसा बना दिया गया है. अरे भाई, यह लोकतंत्र की मतगणना है. मतगणना केंद्रों को चौकस रखना जरूरी है, लेकिन पूरे शहर को किले में तब्दील कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है.”

शक्ति सिंह यादव का बयान (ETV Bharat)

72 लाख अतिरिक्त वोट बदलाव की गवाही दे रहे: राजद नेता ने चुनाव परिणाम को लेकर पूरा आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि इस बार पूरे बिहार में मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है. करीब 72 लाख अधिक मत पड़े हैं, जो साफ तौर पर बदलाव का संकेत हैं. उन्होंने दावा किया कि ये वोट नए बिहार के निर्माण और सत्ता परिवर्तन के लिए डाले गए हैं.