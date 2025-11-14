Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

'बिहारशरीफ को बना दिया जम्मू-कश्मीर', शक्ति सिंह यादव ने कहा- यह डरी-सहमी सरकार का नमूना

बिहारशरीफ में मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को शक्ति सिंह यादव ने डरी-सहमी सरकार का प्रमाण बताया है.

Bihar Election 2025
मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव शुक्रवार सुबह नालंदा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पहुंचे. वहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहारशरीफ शहर में की गई भारी सुरक्षा व्यवस्था को 'डरी और सहमी हुई सरकार का सबसे बड़ा सबूत' करार दिया.

'जम्मू-कश्मीर जैसी स्थिति बना दी गई': पत्रकारों से बातचीत में शक्ति सिंह यादव ने कहा, “आज देखिए, पूरे बिहारशरीफ को मानो जम्मू-कश्मीर जैसा बना दिया गया है. अरे भाई, यह लोकतंत्र की मतगणना है. मतगणना केंद्रों को चौकस रखना जरूरी है, लेकिन पूरे शहर को किले में तब्दील कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है.”

शक्ति सिंह यादव का बयान (ETV Bharat)

72 लाख अतिरिक्त वोट बदलाव की गवाही दे रहे: राजद नेता ने चुनाव परिणाम को लेकर पूरा आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि इस बार पूरे बिहार में मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है. करीब 72 लाख अधिक मत पड़े हैं, जो साफ तौर पर बदलाव का संकेत हैं. उन्होंने दावा किया कि ये वोट नए बिहार के निर्माण और सत्ता परिवर्तन के लिए डाले गए हैं.

Bihar Election 2025
मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा (ETV Bharat)

सत्तापक्ष पर आरोप: शक्ति सिंह यादव ने सत्ता पक्ष पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए कहा, “लोगों में भारी रोष है. अब कोई दहशतगर्दी काम नहीं आएगी.” एनडीए और ‘इंडिया’ गठबंधन में कौन जीतेगा, इस सवाल पर मुस्कुराते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा, “यहां इंडिया ही है न? इंडिया है, तो इंडिया ही रहेगा.”

Bihar Election 2025
मतगणना केंद्र (ETV Bharat)

नालंदा जिले में सात सीटों पर काउंटिंग: नालंदा जिले की सात विधानसभा सीटों पर दो मंत्रियों समेत कुल 68 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं. मतगणना स्थल और पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें:

सुगौली में NDA नेताओं ने सरकार बनने से पहले की जश्न की तैयारी, BJP कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू

बिहार के शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर, 102 पर NDA तो 54 पर महागठबंधन आगे

TAGGED:

बिहार चुनाव 2025
RJD SHAKTI YADAV REACTION
BIHAR ELECTION COUNTING
बिहार में मतगणना
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.