RJD की सिक्योरिटी बॉयकॉट पॉलिटिक्स: लालू-राबड़ी के बाद तेजस्वी ने भी लौटाई Y प्लस सिक्योरिटी
राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी है. इसी के साथ राजद में सिक्योरिटी बॉयकॉट पॉलिटिक्स शुरू हो गयी है.
Published : June 6, 2026 at 12:24 PM IST
पटना: बिहार में RJD की सिक्योरिटी बॉयकॉट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है. लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y प्लस कैटेगरी की सुरक्षा वापस कर दी है. इसकी पुष्टि राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने की है. बिहार RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की Z+ सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, "...नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा वापस कर दी है..."
शनिवार की सुबह राबड़ी का फैसला: शनिवार की सुबह राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया था. इसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटा दी. इससे राबड़ी देवी आहत हो गईं. उन्होंने बाकी सुरक्षा कर्मियों को भी वापस करने का फैसला किया.
पटना, बिहार: RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की Z+ सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, "...नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा वापस कर दी है..." pic.twitter.com/qtLxNst0e9— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 6, 2026
दिल्ली से पटना लौटी तेजस्वी की सुरक्षा टीम: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात 'Y प्लस' सुरक्षा टीम पटना वापस आ गई है. इससे साफ हो रहा है कि राजद में सुरक्षा का बायकॉट शुरू हो गया है. विपक्ष के नेता के इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. विपक्ष जहां इसे साजिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे एक नाटक के तौर पर देख रहा है.
'जनता राजद के साथ खड़ी है': राजद ने कहा कि बिहार सरकार ने हमारे नेताओं की सुरक्षा में कटौती करके उन्हें अपमानित करने का काम किया है. राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक सिपाही और कार्यकर्ता, जिन्हें भी सरकारी सुरक्षा कर्मी मिले हैं, वे सभी उन्हें सरकार को वापस लौटा देंगे. राज्य की 1 करोड़ 90 लाख जनता ने राष्ट्रीय जनता दल पर अपना भरोसा जताते हुए वोट दिया था और आज पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है.
'संपत्ति और आवास भी वापस कर दें': वहीं विपक्ष द्वारा सुरक्षा वापस करने पर जदयू ने तंज कसा है. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी ने लिखित तौर पर सुरक्षा वापस नहीं की है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सुरक्षा वापस कर दी, उसी तरह आवास और नौकरी के नाम पर अर्जित संपत्ति को भी वापस कर देना चाहिए.
सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है ,.— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 6, 2026
सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी - राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान , शारीरिक क्षति पहुँचाने की नीयत से ही…
'सम्राट चौधरी को सात खून माफ': इधर, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, "सुरक्षा में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई मतलब नहीं है. " रोहिणी ने सम्राट चौधरी को 'सात खून माफ' वाला उपमुख्यमंत्री बताया.
"लालू-राबड़ी परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सुरक्षा हटाने का फैसला लिया गया है. मेरे परिवार को एक खरोंच तक आई तो इसका अंजाम क्या होगा, उसका अंदाजा बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है." -रोहिणी आचार्य
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