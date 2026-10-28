पटना शिक्षक सीट पर RJD के डॉ संजीव कुमार जीते, कोटा सिस्टम से BJP के नवल किशोर यादव को हराया
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के संजीव कुमार ने बीजेपी के नवल किशोर यादव के 30 साल पुराने किले को ढाह दिया- रिपोर्ट-कृषनंदन
Published : October 28, 2026 at 7:11 AM IST
पटना : पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह ने इसे शिक्षक समाज की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है. इस जीत के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को धन्यवाद दिया. डॉ. संजीव ने कहा कि उनके साथ जुड़े सभी लोगों का सहयोग अभूतपूर्व रहा है. उनके सहयोग के बिना इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी.
कोटा सिस्टम से विजयी घोषित हुए डॉ संजीव कुमार
रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए यहां के निर्वाचन पदाधिकारी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी जिसके बाद पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोटा सिस्टम से डॉ संजीव कुमार को विजेता घोषित किया गया है. इसमें जीत का कोटा = (कुल वैध मत / 2) + 1 = जीत का वोट) यानी जो भी उम्मीदवार सबसे पहले इस आधार पर वोट हासिल करेगा, वह विजेता बनेगा.
''पूरा सल्तनत पीछे लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद किला फतह किया है. यह बहुत बड़ी जीत है. मैं अपने सभी सहयोगियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं.''- डॉ संजीव कुमार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार
डॉ. संजीव कुमार सिंह ने चुनाव के दौरान सत्ता और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है तो सत्ता में बैठे लोग पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं. इस चुनाव में सभी लोगों ने देखा कि किस तरह पूरी सल्तनत से लड़ाई लड़कर उन्होंने जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी. यह तीन जिलों का चुनाव था और सभी लोगों ने मिलकर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम अच्छा आया है.
'शिक्षकों की आवाज सदन में मजबूती से उठाऊंगा'
जीत के बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने का भी भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शिक्षक समाज के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, उन्हें ईमानदारी और मजबूती के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. शिक्षकों की आवाज को सदन में मजबूती से उठाएंगे और सरकार को शिक्षकों के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.
नवल किशोर यादव पर साधा निशाना
डॉ. संजीव ने चुनाव में फर्जी मतदाताओं के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फर्जी वोटरों को हटवाया था और करीब 6,000 मतदाताओं के नाम कटवाए थे. नवल किशोर यादव को मिले वोटों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जितने वोट मिले, उनमें फर्जी वोटों का सहारा था. उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक स्थिति में नवल किशोर यादव इतने वोट पाने के हकदार भी नहीं थे.
''चुनाव के दौरान बार-बार उनकी जमानत जब्त होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब नतीजे के बाद सवाल उठता है कि आखिर किसकी जमानत जब्त हुई. इस चुनाव के लिए तीन-तीन कमिश्नरों को बदल दिया गया. यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एमएलसी चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार के मंत्री तक लगे हुए थे. मैं 800 से अधिक मतों से चुनाव जीता हूं''- डॉ संजीव कुमार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार
'शिक्षकों से किए गए वादे फर्जी थे'
मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षकों के लिए किए गए वादों के सवाल पर डॉ. संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान की गई घोषणाएं फर्जी थीं. उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं चुनाव को किसी तरह टालने के उद्देश्य से की गई थीं. उनके अनुसार, शिक्षकों ने फैसला कर लिया था कि उन्हें किसे समर्थन देना है और चुनाव परिणाम उसी का संकेत है. उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से इस सीट पर नवल किशोर यादव का प्रभाव था, लेकिन शिक्षकों ने उन्हें हटा दिया. डॉ. संजीव ने कहा कि जिसे लोग किला मानकर बैठे थे, वह किला था ही नहीं और उन्होंने उसे तोड़ दिया है.
'आगे भी भाजपा सरकार के खिलाफ निभाऊंगा अहम भूमिका'
डॉ. संजीव कुमार सिंह ने अपनी जीत को बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर वह भाजपा सरकार के खिलाफ भी अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश को बर्बाद कर रही है. उनका कहना था कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम आने वाले समय में बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की भूमिका तैयार कर सकता है. डॉ. संजीव ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से यह जीत संभव हुई है. उन्होंने इसे शिक्षक समाज के विश्वास और संघर्ष का परिणाम बताया.
30 साल से नवल किशोर का गढ़ रहा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पिछले करीब 30 वर्षों से इस सीट पर प्रो. नवल किशोर यादव का प्रभाव रहा था. भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधान पार्षद नवल किशोर यादव लगातार पांच बार जीत दर्ज करने के बाद छठी बार सदन पहुंचने की कोशिश में चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए पराजित कर दिया.
जनता दल यूनाइटेड के बागी विधायक रह चुके हैं संजीव
डॉ. संजीव कुमार सिंह पहले जनता दल यूनाइटेड के विधायक रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से बागी हुए थे. इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कुमार यादव भी मैदान में थे, जबकि जन सुराज की डॉ. दिव्या ज्योति ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था. कुल 18 प्रत्याशियों की मौजूदगी वाले इस चुनाव में नवल किशोर यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी. हालांकि, कांटे के मुकाबले में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर नवल किशोर यादव के लगातार जीत के सिलसिले पर विराम लगा दिया. हालांकि जनसुराज ने तीसरा स्थान हासिल किया और अच्छा मत हासिल किया.
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