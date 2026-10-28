ETV Bharat / state

पटना शिक्षक सीट पर RJD के डॉ संजीव कुमार जीते, कोटा सिस्टम से BJP के नवल किशोर यादव को हराया

डॉ संजीव कुमार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार ( ETV Bharat )

कोटा सिस्टम से विजयी घोषित हुए डॉ संजीव कुमार

रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए यहां के निर्वाचन पदाधिकारी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी जिसके बाद पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोटा सिस्टम से डॉ संजीव कुमार को विजेता घोषित किया गया है. इसमें जीत का कोटा = (कुल वैध मत / 2) + 1 = जीत का वोट) यानी जो भी उम्मीदवार सबसे पहले इस आधार पर वोट हासिल करेगा, वह विजेता बनेगा. कोटा सिस्टम से विजयी घोषित हुए डॉ संजीव कुमार (ETV Bharat) ''पूरा सल्तनत पीछे लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद किला फतह किया है. यह बहुत बड़ी जीत है. मैं अपने सभी सहयोगियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं.''- डॉ संजीव कुमार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने चुनाव के दौरान सत्ता और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है तो सत्ता में बैठे लोग पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं. इस चुनाव में सभी लोगों ने देखा कि किस तरह पूरी सल्तनत से लड़ाई लड़कर उन्होंने जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी. यह तीन जिलों का चुनाव था और सभी लोगों ने मिलकर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम अच्छा आया है. 'शिक्षकों की आवाज सदन में मजबूती से उठाऊंगा' जीत के बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने का भी भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शिक्षक समाज के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, उन्हें ईमानदारी और मजबूती के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. शिक्षकों की आवाज को सदन में मजबूती से उठाएंगे और सरकार को शिक्षकों के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. डॉ संजीव कुमार के समर्थकों में जश्न (ETV Bharat) नवल किशोर यादव पर साधा निशाना डॉ. संजीव ने चुनाव में फर्जी मतदाताओं के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फर्जी वोटरों को हटवाया था और करीब 6,000 मतदाताओं के नाम कटवाए थे. नवल किशोर यादव को मिले वोटों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जितने वोट मिले, उनमें फर्जी वोटों का सहारा था. उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक स्थिति में नवल किशोर यादव इतने वोट पाने के हकदार भी नहीं थे. ''चुनाव के दौरान बार-बार उनकी जमानत जब्त होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब नतीजे के बाद सवाल उठता है कि आखिर किसकी जमानत जब्त हुई. इस चुनाव के लिए तीन-तीन कमिश्नरों को बदल दिया गया. यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एमएलसी चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार के मंत्री तक लगे हुए थे. मैं 800 से अधिक मतों से चुनाव जीता हूं''- डॉ संजीव कुमार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार