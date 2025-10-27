चिरैया में आरजेडी के बागी नेता अच्छे लाल प्रसाद यादव का अनोखा स्वागत,समर्थकों ने 30 लीटर दूध से किया अभिषेक
चिरैया में आरजेडी के बागी नेता का अनोखा स्वागत, 30 लीटर दूध से अभिषेक को बताया पवित्रता, समृद्धि और विजय की कामना का प्रतीक
Published : October 27, 2025 at 12:52 PM IST
मोतिहारी: मोतिहारी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीतिक हलचल इन दिनों चरम पर है. इसी क्रम में चिरैया विधानसभा सीट से इस बार आरजेडी के बागी नेता सह निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे लाल प्रसाद यादव को जनता का उत्साहपूर्ण समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. चुनाव प्रचार अभियान के तहत खोड़ा चौक पर उनके पहुंचने पर समर्थकों ने उनका पारंपरिक व सम्मानजनक अंदाज में स्वागत किया. इस स्वागत ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि समर्थकों ने उम्मीदवार को पूरे 30 लीटर दूध से नहलाकर अपनी भावनाओं एवं समर्थन का प्रदर्शन किया.
आरजेडी के बागी नेता का दूध से अभिषेक: अच्छे लाल प्रसाद यादव के समर्थकों का कहना है कि यह सम्मान उनके प्रति बढ़ते जनविश्वास और लोकप्रियता का प्रतीक है. स्थानीय ग्रामीणों ने इसे शुभ संकेत बताते हुए कहा कि दूध के अभिषेक का अर्थ है पवित्रता, समृद्धि और विजय की कामना. मौके पर उपस्थित युवाओं ने “अच्छे लाल प्रसाद यादव जीतेंगे” के नारे लगाते हुए माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया.
निर्दलीय प्रत्याशी को दिया गया एक लाख रुपए का आर्थिक सहयोग : इसी कार्यक्रम के दौरान खोड़ा ग्राम निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सविंदर प्रसाद यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे लाल प्रसाद यादव को एक लाख रुपए का चेक देकर महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया. यह वित्तीय सहयोग जनसंपर्क अभियान और चुनावी प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा. सविंदर यादव ने कहा कि चिरैया की जनता परिवर्तन चाहती है और अच्छे लाल प्रसाद यादव इस बदलाव के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं.
अच्छे लाल यादव ने चिरैया की जनता का किया आभार व्यक्त : अच्छे लाल यादव ने इस अवसर पर चिरैया की जनता और समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान एवं विश्वास ही उनकी असली पूंजी है. चिरैया की जनता अब तक विकास के मामले में उपेक्षित रही है, क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे कई मुद्दे आज भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं. उन्होंने वादा किया कि यदि उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा का अवसर मिलता है, तो विकास कार्य और पारदर्शिता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.
चिरैया का चुनाव हो चला है काफी दिलचस्प : स्थानीय ग्रामीणों का उत्साह बताता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति लोगों में विशेष उत्सुकता और विश्वास बढ़ रहा है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चिरैया विधानसभा में राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. देखने वाली बात यह होगी कि जनता का यह अभूतपूर्व समर्थन वास्तविक परिणामों में कितना परिवर्तित होता है.
