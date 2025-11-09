ETV Bharat / state

अब नालंदा कॉलेज के स्ट्रॉन्ग का CCTV आधे घंटे बंद, RJD प्रत्याशी ने उठाए सवाल

बिहार में पहले चरण के मतदान बाद स्टॉन्गरूम की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. आधे घंटे सीसीटीवी बंद रहने पर RJD प्रत्याशी ने घेरा-

स्टॉन्गरूम की सुरक्षा पर सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
नालंदा : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद EVM को लेकर बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर विपक्ष के द्वारा गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर राजद के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राकेश कुमार रौशन ने निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

''बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज, जहां सभी EVM मशीनें रखी गई हैं, वहां का CCTV कैमरा पिछले लगभग आधे घंटे से बंद बताया जा रहा है. यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है. निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन से आग्रह है कि तत्काल संज्ञान लेते हुए CCTV निगरानी पुनः बहाल की जाए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और हर वोट की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.''- राकेश रौशन, आरजेडी प्रत्याशी, इस्लामपुर विधानसभा

राकेश रोशन का फेसबुक पोस्ट
राकेश रोशन का फेसबुक पोस्ट (ETV Bharat)

'स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी आधे घंटे बंद' : राकेश रोशन ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह मामला मुख्यालय बिहारशरीफ के नालंदा कॉलेज परिसर में बने स्ट्रांग रूम का है. जहां 6 नवंबर को हुए मतदान के बाद EVM रखा हुआ है. वहां लगे सीसीटीवी फुटेज क़रीब आधे घंटे से बंद है.

नालंदा जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारी
नालंदा जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं चुनाव अधिकारी : वहीं, इस संबंध में मतगणना केंद्र के वरीय पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि- ''सुबह पावर डाउन होने की वजह से समस्या हुई थी, लेकिन अल्टरनेट सिस्टम चालू था. महागठबंधन प्रत्याशी के प्रतिनिधि को स्ट्रांग रूम के पास ले जाकर दिखा दिया गया है. जिससे वे सहमत हैं. फ़िलहाल सभी कैमरा सुचारू रूप से चल रहा है.''

जिला प्रशासन का प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान : बिहार में पहले चरण में 65.08 फीसदी मतदान हुआ है. नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM में 22 लाख 42 हज़ार 867 मतदाता ने 2765 बूथों पर मतदान किए हैं. जिनके भाग्य का फ़ैसला 14 नवंबर को होना है.

