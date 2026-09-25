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'ज्ञानेश कुमार देश द्रोही है' तस्वीरों में देखें SIR के खिलाफ कैसे फूटा RJD का गुस्सा

SIR के खिलाफ प्रदेशभर में आरजेडी का प्रदर्शन देखने को मिला. राजद नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को देशद्रोही करार दिया. ब्यूरो रिपोर्ट

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बिहार में SIR के खिलाफ राजद का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 6:02 PM IST

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पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है. विपक्षी दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया गया. इसी कड़ी में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में प्रदर्शन किया. आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

पटना में RJD का प्रदर्शन

आरजेडी के आह्वान पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे. इनमें पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं. कार्यकर्ताओं के हाथों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले थे. पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ मार्च इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ बढ़ा, जहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया.

पटना में राजद का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'मोदी इस्तीफा दो, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो..'

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए. 'मोदी इस्तीफा दो' और 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' जैसे नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मतदाताओं के अधिकार से जोड़कर देखा.

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पटना में RJD का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'मुख्य चुनाव आयुक्त देश द्रोही हैं'

मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन किया. RJD के जिला अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका. RJD नेताओं का कहना था कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और इससे जुड़े किसी भी फैसले में पूरी पारदर्शिता जरूरी है. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को विपक्ष और आम मतदाताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए.

मोतिहारी में हंगामा (ETV Bharat)

"मुख्य चुनाव आयुक्त देश द्रोही हैं. चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है. माफिया का राज चल रहा है. इनको देश कभी माफ नहीं करेगा."- मनोज यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष

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मोतिहारी में प्रदर्शन (ETV Bharat)

कैमूर में पुतला दहन

कैमूर के भभुआ शहर में चुनाव आयोग के खिलाफ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. निवर्तमान राजद जिला अध्यक्ष अकलू राम के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता प्रधान कार्यालय भभुआ से जुलूस की शक्ल में निकले और एकता चौक पहुंचे.यहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जताया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कैमूर में प्रदर्शन (ETV Bharat)

"रिपोर्ट में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उनमें SIR, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने तथा डिजिटल प्रणालियों के केंद्रीकरण से संबंधित विषय शामिल हैं. हम चुनाव आयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनावी प्रक्रिया संचालित करने की मांग करते हैं."- अजीत सिंह, राजद नेता सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, रामगढ़

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कैमूर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर (ETV Bharat)

बेतिया में विरोध

बेतिया में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया. राजद कार्यकर्ताओं ने बेतिया कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया. राजद के जिला प्रवक्ता प्रभु यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा को चुनावी प्रक्रिया में अनुचित लाभ पहुंचाया गया और वोटों की कथित चोरी हुई.

बेतिया में विरोध का वीडियो (ETV Bharat)

"मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई. चुनाव आयोग की भूमिका के कारण भाजपा को फायदा पहुंचा और बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी."- प्रभु यादव, जिला प्रवक्ता, राजद

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बेतिया में विरोध (ETV Bharat)

आखिर SIR पर इतना विवाद क्यों?

SIR यानी Special Intensive Revision का मकसद मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण करना है. इसके तहत मतदाता सूची में मौजूद नामों का सत्यापन किया जाता है और मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. बिहार में शुरू हुई इस प्रक्रिया के बाद दस्तावेज, पात्रता और नामों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हुआ और बाद में यह बहस दूसरे राज्यों तक भी पहुंची.

आयोग का पक्ष क्या है?

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आयोग के भीतर अलग-अलग राय होना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है और हाल के आदेशों को लेकर अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए. आयोग ने SIR के तहत मतदाता सूची को सत्यापित और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का बचाव किया है.

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चुनाव आयुक्त का पुतला दहन (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल में भी SIR को लेकर विवाद

SIR का विवाद बिहार से आगे पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है. हालिया जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं में बड़ी संख्या ने अपने नाम दोबारा शामिल कराने के लिए अपील की है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 27.16 लाख हटाए गए मतदाताओं में से 22 लाख से अधिक ने अपील की.

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