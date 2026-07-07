'करने दो टारगेट..' बिना सिक्योरिटी के घूमने पर लालू यादव ने कहा- शेर हूं, डर नहीं लगता
लालू यादव ने खुद को 'शेर' बताते हुए कहा कि बिना सुरक्षा के घूम रहा हूं, मुझे डर नहीं लगता है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 7, 2026 at 1:22 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने भले ही लालू यादव और राबड़ी देवी को फिर से पहले की तरह जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी बहाल कर दी हो लेकिन उन्होंने अब तक सुरक्षा नहीं ली है. पटना में पत्रकारों ने जब आरजेडी अध्यक्ष से पूछा कि आप बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं, डर नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि शेर को डर नहीं लगता.
'शेर को डर नहीं लगता': लालू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है. उनको क्यों डर लगेगा. शेर को किस बात से डर लगेगा. हमारे साथ तो बिहार की जनता है.
पटना, बिहार: RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें " कोई प्रॉब्लम नहीं है" और खुद को "शेर" बताया।— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 7, 2026
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कथित तौर पर पॉलिटिकल टारगेटिंग के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, "उन्हें टारगेट करने… pic.twitter.com/kLbEMzJzUL
सम्राट-नीतीश पर भड़के: लालू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार उनको और उनके परिवार को जान-बूझकर टारगेट कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि करने दो टारगेट, इन सब बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. आरजेडी चीफ ने नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए.
"कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेर को डर नहीं लगता. हां नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी टारगेट कर रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करने दो टारगेट."- लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
तेजस्वी ने संभाल ली है पार्टी?: वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव ने अच्छे से राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेदारी संभाल ली है? तब लालू यादव ने कहा कि हां वह अच्छे से पार्टी चला रहे हैं.
10 सर्कुलर रोड आवास छिना: पिछले दिनों लालू यादव और राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली कर दिया था. उस घर में 20 वर्षों से रह रहे थे. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अब राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला मिला है लेकिन लालू परिवार अपने कौटिल्य नगर वाले निजी घर में शिफ्ट हुआ है.
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