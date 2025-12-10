सदन में थैलेसीमिया मरीजों का मुद्दा उठाने पर प्रदीप यादव राजद ने की तारीफ, कहा- मरीजों में बढ़ी कुछ बेहतर होने की उम्मीद

सदन में थैलेसीमिया मरीजों का मुद्दा उठाने पर प्रदीप यादव राजद ने की तारीफ, कहा- मरीजों में बढ़ी कुछ बेहतर होने की उम्मीद
झारखंड विधानसभा में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों का मुद्दा उठाने को लेकर प्रदीप यादव की राजद ने प्रसंशा की है.
Published : December 10, 2025 at 8:38 PM IST
रांची: कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व शिक्षामंत्री प्रदीप यादव द्वारा झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों का मुद्दा मजबूती से उठाये जाने की हर तरफ प्रशंसा हो रही है. राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने तो धन्यवाद पत्र जारी करते हुए लिखा है कि इस गंभीर बीमारी पर सत्र में सवाल उठाकर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपना वह वादा निभाया है जो उन्होंने थैलसेमिक बच्चों के दीवाली मिलन समारोह के दौरान उनसे किया था.
सदन में गंभीर विषय पर चर्चा प्रशंसनीय- नदीम खान
झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक नदीम खान ने कहा कि राज्य में करीब 12 हजार ऐसे मरीज हैं जो थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित है लेकिन राज्य की सरकार सुविधाएं उन्हें अन्य राज्यों की तरह सुविधाएं प्रदान नहीं करती है. पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जहां ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की राशि दिया जाता है तो झारखंड में शून्य है. ऐसे में राज्य के पूर्व शिक्षामंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मंगलवार को जिस मजबूती के साथ सदन की कार्यवाही के दौरान, राज्य के थैलसीमिक मरीजों का मुद्दा उठाया है वह प्रशंसा के पात्र हैं.
नदीम खान ने कहा कि राज्य की सरकार को ब्लड की जेनेटिक डिसऑर्डर की सभी बीमारियों के इलाज की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मरीजों और उनके परिजनों की चिंताएं कम हो. उन्होंने कहा कि कई मरीजों और उनके परिजनों ने उनकी समस्याओं को शीतकालीन सत्र के दौरान मजबूती से उठाए जाने को लेकर प्रदीप यादव को संगठन में माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन किया है.
सरकार, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाये-कैलाश यादव
राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं विधायक प्रदीप यादव द्वारा थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के सुदृढ़ इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार से उच्चस्तरीय व्यवस्था करने की मांग की. साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र में यह सवाल उठाने पर प्रदीप यादव को बधाई दी.
कैलाश यादव ने कहा कि 25 अक्टूबर को पुरानी विधानसभा सभागार में सामाजिक संगठन “लहू बोलेगा” की इकाई झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित दिवाली मिलन समारोह के दौरान प्रदीप यादव ने वादा किया था कि वे विधानसभा में थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों की आवाज बनेंगे. पूर्व शिक्षामंत्री ने अपना वादा निभा दिया. अब बारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और सरकार की है कि वे आगे पहल करें.
थैलीसीमिया एक जन्मजात गंभीर बीमारी है जो बच्चों, शिशुओं और युवाओं में खून की भयंकर कमी के कारण जानलेवा साबित होती है. राजद नेता ने मांग की कि सत्तापक्ष और विपक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझें और सरकार को साथ देकर किडनी, कैंसर और थैलीसीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों के समुचित इलाज एवं उच्चस्तरीय सुविधाओं के लिए डायलिसिस, कीमोथेरेपी तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उत्तम व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त रूप से निर्णय लें.
इसके साथ ही अस्पतालों में ब्लड बैंक की मजबूत व्यवस्था हो, किसी भी ग्रुप का खून कभी कमी न हो और लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी स्तर पर नियमित कैंप लगाए जाएं– इस दिशा में भी अविलंब कदम उठाने की जरूरत है.
