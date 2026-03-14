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'कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं..' CM की कुर्सी, नीतीश और अजगर.. देखें RJD का पोस्टर वार

पटना: बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का ट्रेंड हमेशा बना रहता है. विपक्षी नेता अक्सर हमला करने के लिए पोस्टर का सहारा लेते रहते हैं. आरजेडी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर पोस्टर वार किया है और बीजेपी को अजगर के रूप में दिखाया है.

RJD का पोस्टर वार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस दिन से राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, उस दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है. बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच शनिवार (14 मार्च) को राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भाजपा को अजगर बताते हुए लिखा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं.

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BJP को दिखाया अजगर सांप: आरजेडी ने पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को खा जाएगी. पोस्टर में एक तरफ नीतीश की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ एक विशाल अजगर सांप की तस्वीर बनाई गई है. अजगर, महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी को निगलते नजर आ रहा है.

नीतीश को राज्यसभा भेजने पर हमला: राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि बिहार में जिस तरह की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, वह पूरे देश के लोग देख रहे हैं. किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है. यह जनादेश का अपमान है.

"ऐसा नहीं होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने सहयोगी पार्टी के साथ ऐसा ही सलूक कर रही है और उसे खत्म करने का काम कर रही है. वही काम जनता दल यूनाइटेड के साथ भी हो रहा है."- भाई अरुण, प्रदेश महासचिव,आरजेडी