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'कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं..' CM की कुर्सी, नीतीश और अजगर.. देखें RJD का पोस्टर वार

पोस्टर में मुख्यमंत्री की कुर्सी, नीतीश कुमार और अजगर को दिखाया गया है. RJD की तरफ पोस्टर वार करके BJP पर निशाना साधा गया है.

RJD poster war
RJD का पोस्टर वार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 1:35 PM IST

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पटना: बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का ट्रेंड हमेशा बना रहता है. विपक्षी नेता अक्सर हमला करने के लिए पोस्टर का सहारा लेते रहते हैं. आरजेडी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर पोस्टर वार किया है और बीजेपी को अजगर के रूप में दिखाया है.

RJD का पोस्टर वार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस दिन से राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, उस दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है. बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच शनिवार (14 मार्च) को राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भाजपा को अजगर बताते हुए लिखा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

BJP को दिखाया अजगर सांप: आरजेडी ने पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को खा जाएगी. पोस्टर में एक तरफ नीतीश की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ एक विशाल अजगर सांप की तस्वीर बनाई गई है. अजगर, महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी को निगलते नजर आ रहा है.

नीतीश को राज्यसभा भेजने पर हमला: राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि बिहार में जिस तरह की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, वह पूरे देश के लोग देख रहे हैं. किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है. यह जनादेश का अपमान है.

"ऐसा नहीं होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने सहयोगी पार्टी के साथ ऐसा ही सलूक कर रही है और उसे खत्म करने का काम कर रही है. वही काम जनता दल यूनाइटेड के साथ भी हो रहा है."- भाई अरुण, प्रदेश महासचिव,आरजेडी

फिर से चुनाव कराकर देख लें: आरजेडी नेता ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जनादेश उसके साथ है तो विधानसभा को भंग करके फिर से चुनावी मैदान में आना चाहिए. किसी के साथ धोखा या छल कर अपना मुख्यमंत्री बनाना गलत है. पोस्टर लगाकर हम लोग बीजेपी के चेहरा को उजागर कर रहे हैं.

बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने की चर्चा!: कुल मिलाकर देखें तो राजद ने आज पोस्टर लगाकर बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा तंज कसा है. भाजपा को अजगर बताते हुए यह कहने की कोशिश की है भाजपा जदयू को खत्म कर देगी. बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जतायी थी और इसके लिए अमित शाह की उपस्थिति में नामांकन भी कर चुके हैं. वहीं उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है. बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है. हालांकि बीजेपी से ही सीएम होने की चर्चा है.

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