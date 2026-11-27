परिसीमन बिल पर RJD में पड़ी फूट! सुरेंद्र यादव ने किया समर्थन का ऐलान
DELIMITATION BILL: आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने परिसीमन बिल का समर्थन किया है, जबकि मनोज झा विरोध में हैं. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : November 27, 2026 at 3:15 PM IST
पटना: परिसीमन बिल-2026 को लेकर एक तरफ जहां सरकार नंबर जुटाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में फूट पड़ती नजर आ रही है. बिहार की राष्ट्रीय जनता दल में भी दो-फाड़ साफ दिख रही है. राज्यसभा सांसद मनोज झा जहां इसके विरोध में हैं, वहीं लोकसभा सांसद सुरेंद्र यादव ने समर्थन किया है.
परिसीमन के समर्थन में सुरेंद्र यादव
आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि बढ़ती आबादी और विकास के बढ़ते दबाव को देखते हुए परिसीमन जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, वह इसके पक्ष में हैं. आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी बढ़नी ही चाहिए ताकि जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाया जा सके.
लोकसभा की सीटें बढ़ती है तो इससे जनता और जनप्रतिनिधियों दोनों को फायदा होगा. इसलिए मेरा मानना है कि आबादी के अनुपात में परिसीमन होना जरूरी है. मैं इसके पक्ष में हूं."- सुरेंद्र यादव, आरजेडी सांसद, जहानाबाद
मनोज झा ने किया विरोध
वहीं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने तल्ख लहजे में कहा, 'यह गला घोंटू अभियान है और यह डी-लिमिटेशन कतई नहीं है, यह लोकतंत्र का विनाश है.'
पटना, बिहार: राजद सांसद मनोज कुमार झा ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा, "मानसून सत्र कब खत्म हुआ था, अभी तक तो खत्म नहीं हुआ? कभी सुना है कि जाड़े की ऋतु में मानसून चल रहा हो? यह कौन सी चाणक्य नीति है? क्या चाह रहे हैं आप? लोकतंत्र का गला घोंटकर रख दें। यह गला घोंटू अभियान है और यह डी-लिमिटेशन कतई नहीं है, यह लोकतंत्र का विनाश है..." उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "आप एक बात बताओ, महिला आरक्षण बिल कब पास हुआ था? आप लोग पत्रकार हो, सरकार से सवाल पूछो कि क्या यह बिल पास होना है या पास हो चुका है? यह पास हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय महामहिम ने नोटिफाई कर दिया है, ये गजट हो चुका है। तो यह पाखंड किस बात का? ये पाखंड दर्शाता है कि कुछ तो है जिसकी परदेदारी है।"— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 27, 2026
उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कहा, 'आप एक बात बताओ, महिला आरक्षण बिल कब पास हुआ था? आप लोग पत्रकार हो, सरकार से सवाल पूछो कि क्या यह बिल पास होना है या पास हो चुका है? यह पास हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय महामहिम ने नोटिफाई कर दिया है, ये गजट हो चुका है। तो यह पाखंड किस बात का? ये पाखंड दर्शाता है कि कुछ तो है जिसकी परदेदारी है.'
क्या है पार्टी की पक्ष?
परिसीमन बिल का आरजेडी समर्थन करेगा या विरोध, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. हालांकि मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा, 'अभी संसद की बैठक होगी. हम परिसीमन की पूरी कॉपी पढ़ेंगे, उसके बाद राजद कोई निर्णय लेगी. अभी जो भी बातें आ रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है.
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