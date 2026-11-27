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परिसीमन बिल पर RJD में पड़ी फूट! सुरेंद्र यादव ने किया समर्थन का ऐलान

आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ( ETV Bharat )

पटना: परिसीमन बिल-2026 को लेकर एक तरफ जहां सरकार नंबर जुटाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में फूट पड़ती नजर आ रही है. बिहार की राष्ट्रीय जनता दल में भी दो-फाड़ साफ दिख रही है. राज्यसभा सांसद मनोज झा जहां इसके विरोध में हैं, वहीं लोकसभा सांसद सुरेंद्र यादव ने समर्थन किया है.

परिसीमन के समर्थन में सुरेंद्र यादव

आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि बढ़ती आबादी और विकास के बढ़ते दबाव को देखते हुए परिसीमन जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, वह इसके पक्ष में हैं. आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी बढ़नी ही चाहिए ताकि जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाया जा सके.