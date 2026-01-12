ETV Bharat / state

RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव समाज के नेताओं और मतदाताओं को दी गाली, एक्शन लेंगे लालू-तेजस्वी?

'सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई करे आरजेडी': वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी से सुरेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि जिस यादव समाज की बदौलत आरजेडी का अस्तित्व बचा है, उसी समाज को उसके गाली दे रहे हैं. बेटे की हार से सांसद बौखला गए हैं.

अतरी विधानसभा क्षेत्र में थे सुरेंद्र यादव: आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव को जो बयान वायरल हो रहा है, वह गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है. खिजरसराय में एक समारोह के दौरान ग्रामीणों से बात करते हुए वह बता रहे हैं कि कैसे अतरी और अन्य सीटों पर आरजेडी को अपने ही लोगों की 'दगाबाजी' के कारण हार मिली. अतरी सीट पर हम के रोमित कुमार ने आरजेडी की बैजयंत्री देवी को हराया है. वहीं बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को मनोरमा देवी के हाथों हार मिली.

"वोट &%$C#O@/) यादव लोग दे दिया उसको. केय चुरा लिया. चंद्रिका यादव &%$C#O@/) दिया वोट, प्रमुखबा दिया है बहनC#O@/) उसको वोट. आम आदमी &%$C#O@/) टोटल वोट जानते हैं उसको कितना मिला, 15 हजार. यादव का खाली वोट, जानियेगा तब ना भाई. का करते &%$C#O@/) #@*%$@ देते उसको और क्या करते. एक भी वोट नहीं देते."- सुरेंद्र यादव, आरजेडी सांसद, जहानाबाद लोकसभा सीट

यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान: सुरेंद्र यादव ने गाली देते हुए कहा कि चंद्रिका यादव और स्थानीय प्रमुख ने आरजेडी की बजाय विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया. 15 हजार यादव मतदाताओं ने एनडीए कैंडिडेट को वोट किया, जिस वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान जब ग्रामीणों ने कहा कि सर हमलोग क्या कर सकते थे तब एक बार फिर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने आपत्तिजनक बात बोलते हुए कहा कि 'उन लोगों के मुंह में #&@ देते'.

गया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार से आरजेडी पूरी तरह पस्त हो चुका है. नेता हताश हैं, जिस वजह से रोज हार के नए-नए बहाने तलाश रहे हैं. इसी बीच जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र यादव ने दावा किया है कि यादव समाज ने ही महागठबंधन को वोट नहीं किया. गया में ग्रामीणों से बात करते हुए न केवल उन्होंने अपनी पार्टी और जाति के नेताओं को गाली दी, बल्कि मतदाताओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.

''सुरेन्द्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं. आरजेडी का अस्तित्व आज भी यादव ने ही बचाकर रखा है. सुरेन्द्र यादव भी यादव वोट से ही जीतकर आते रहे हैं. उनके बेटे की बेलागंज में हार हुई है, हालांकि यादव ही वहां से जीते हैं. राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल यादव, सुरेन्द्र यादव का मतलब केवल यादव, कोई और यादव नहीं है? मुझे लगता है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने छूट दे रखा है कि गाली दीजिए और अगर आपने छूट नहीं दी है तो कार्रवाई कीजिए.''- रामकृपाल यादव, बीजेपी नेता सह कृषि मंत्री, बिहार सरकार

'माफी मांगें सुरेंद्र यादव': वहीं, बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति ही गाली गलौज की है. इस बयान से जहानाबाद सांसद का असली चेहरा उजागर हो गया है चुनाव में हार मिली तो जनता को गालियां दी जा रही है. हम मांग करते हैं कि सांसद तत्काल अपने बयान पर माफी मांगे नहीं तो कानून उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा (ETV Bharat)

"चुनाव में हार मिली से आरजेडी सांसद जनता को गालियां दे रहे हैं. बहन बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, यह राष्ट्रीय जनता दल की संस्कारहीन राजनीति है. सांसद तत्काल अपने बयान पर माफी मांगे नहीं तो कानून उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी."- प्रभाकर मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

'लंपट संस्कृति की पर्याय हैं सुरेंद्र यादव': जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि सुरेंद्र यादव का बयान आरजेडी की कार्य संस्कृति को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि अब यादव समाज भी आरजेडी के साथ नहीं है, इसलिए उनके नेता अब बौखलाहट में गाली-गलौज पर उतर आए हैं. नीरज ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मांग की है कि वह स्पष्ट करें कि क्या ऐसे बयान से पार्टी सहमत है?

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat)

"यह वीडियो बताता है कि, राजद लंपट संस्कृति का पर्याय रहा है और माननीय सुरेन्द्र यादव उसके शिकार रहे है. सुशासन में कोई डरता नहीं है तो एक समूह पर गया में धौंस दिखा रहे थे. वीडियो में सच को स्वीकार किया गया है कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव का 'यादव समुदाय' वोट पर एकाधिकार नहीं रहा, वह टूट गया, क्षत-विक्षत हो गया तो बेचौनी में तड़प रहे हैं. बेटा चुनाव में हार गए तो सारी दबंगई जनता पर निकाल रहे हैं."-नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

आरजेडी ने साधी चुप्पी: हालांकि अभी तक पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. पार्टी प्रवक्ताओं ने भी सुरेंद्र यादव के मुद्दे पर चुप्पी साथ रखी है. ऐसे में देखना होगा कि पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है.

बेलागंज से बेटे को मिली थी हार: गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट पर आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उनको जेडीयू की मनोरमा देवी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इससे पहले जब 2024 में जब जहानाबाद सीट से सांसद बनने के बाद सुरेंद्र यादव ने बेलागंज से विधायकी छोड़ दी, तब उपचुनाव में भी विश्वनाथ को शिकस्त मिली थी.

बेटे विश्वनाथ के साथ सुरेंद्र यादव (ETV Bharat)

कौन हैं सुरेंद्र यादव?: राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में एक सुरेंद्र यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं. उनकी छवि बाहुबली और दबंग किस्म के नेता की रही है. वह गया जिले की बेलागंज सीट से कई बार विधायक रहे हैं. फिलहाल जहानाबाद सीट से लोकसभा सांसद है. कई बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. वह अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं.

नोट: ईटीवी भारत सुरेंद्र यादव के वीडियो को प्रसारित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें आरजेडी सांसद गंदी-गंदी गालियां देते सुने जा सकते हैं. इसके साथ ही हम उनके वायरल बयान की पुष्टि भी नहीं करते.

